Qualifikation für Pokal-Final-Four

Die Qualifikationsturniere für das Pokal-Final-Four des Handballkreises Neckar-Odenwald-Tauber finden am Samstag, 7. September, in Buchen (Frauen) und am Sonntag, 8. September, in Bad Mergentheim statt.

Beim Frauen-Turnier in Buczen stehen sich um 12.30 Uhr der TV Mosbach und die HSG Taubertal sowie um 13.50 Uhr der TSV Buchen und die HSG Odenwald gegenüber. Die beiden Halbfinalsieger bestreiten dann um 15.15 Uhr das Finale, wobei der Sieger dann Anfang Januar im Pokal-Endspiel die „gesetzte“ Mannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur herausfordert.

Wo das Final-Turnier im Januar stattfinden wird, entscheidet sich beim Herren-Qualifikationsturnier am 8. September in Bad Mergentheim. Der Sieger darf nämlich das Final-Four ausrichten.

In bad Mergentheim spielen ab 12 Uhr acht Mannschaften um zwei freie Plätze beim Final-Four, für das der TV Hardheim und die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim bereits gesetzt sind. In Gruppe 1 bestehen sich gegenüber: SG Bad Mergentheim, TV Mosbach, SV Obrigheim und TSV Buchen. Gruppe 2: ETSV Lauda, HG Königshofen/Sachsenflur, HG Neckarelz und SpG wallüdrn. Die beiden Gruppensieger bestreiten um 18.15 Uhr das Finale. Der Finalsieger ist dann im Januar Gastgeber des Endturniers und trifft dort auf die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim. Der Verlierer des Bad Mergentheimer Finales spielt dann gegen den TV Hardheim.

