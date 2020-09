Positionsspiel weiter optimieren

Die Landesliga-Männer-Mannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur bestreitet am Sonntag um 17.30 Uhr ihr erstes Heimspiel der Saison. Zu Gast ist der SV Waldhof Mannheim, der genau wie die HG sein erstes Rundenspiel gegen den TG Laudenbach mit einem 22:21-Sieg knapp für sich entschieden hat.

In den vergangenen Jahren waren die Partien gegen die Mannheimer immer hart umkämpft und Nuancen entschieden meist über Sieg oder Niederlage. Die Handball-Fans der Region dürfen sich also auf einen echten Krimi in der Tauberfranken-Halle freuen, zumal eben beide Mannschaften mit einem Erfolgserlebnis im rücken in diese Begegnung gehen.

Das sorgfältig ausgearbeitete Hygiene-Konzept der HG erlaubt zur Freude aller Verantwortlichen 150 Zuschauer in der Tauberfranken-Halle. Der Erwerb eines Online-Tickets ist hierbei nicht nötig. Um Wartezeiten am Halleneingang zu vermeiden, wird empfohlen, sich das erforderliche Kontaktformular auf der Homepage www.hg-koenigshofen-sachsenflur.de/ herunterzuladen und ausgedruckt mitzubringen.

Der Ball „klebt“ wieder

Im Match gegen den SV Waldhof kann das Trainerteam Meder/Maag auf den kompletten Kader zurückgreifen, der mit mächtig Selbstvertrauen und Lust auf mehr in sein erstes Heimspiel gehen wird. Das „Derby“ gegen Buchen zeigte, dass mit dieser Mannschaft immer zu rechnen ist und dass man in der Lage ist, auch einen Fünf-Tore-Rückstand 18 Minuten vor Schluss in einen Sieg umwandeln zu können. Hinzu kommt in heimischer Halle auch wieder der Griff in die geliebte Harzdose, dessen Verzicht im vergangenen Spiel dem ein oder anderen Spieler doch deutlich anzumerken war.

Schafft man es, die gleiche kämpferische Leistung wie gegen Buchen abzurufen, das Umschaltspiel von Abwehr auf Angriff noch besser nutzen zu können und das Positionsspiel weiter zu optimieren, so ist ein Traumstart von zwei Siegen aus zwei Spielen durchaus möglich. Die Mannschaft hofft hierbei auf die zahlreiche Unterstützung von den Rängen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020