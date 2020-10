Noch Luft nach oben

Die Landesliga-Männer der HG KÖnigshofen/Sachsenflur bestreiten am Samstag um 19.30 Uhr beim TV Hemsbach ihr fünftes Saisonspiel beim TV Hemsbach. Durch die Ausfälle von David Fischer, Nick Mayer und Andreas Hilpert wird man stark geschwächt die Auswärtsfahrt antreten, trotzdem ist man aber guter Dinge, den fünften Sieg einzufahren.

Der TV Hemsbach gilt als enorm heimstark, dies unterstreichen auch die bisherigen Ergebnisse: Beide Heimspiele wurden gewonnen, alle drei Auswärtsspiele wurden dagegen verloren. Derzeit befindet sich das Team auf dem sechsten Tabellenplatz. Die HG dagegen ist derzeit auf dem zweiten Platz und will ihn unbedingt behaupten. In den vergangenen Spielen zeigten sie vor allem in der Defensive ansprechende Leistungen. Im Angriff hingegen gilt es, die sich ergebenden Chancen noch konsequenter zu nutzen. Gelingt dies am Samstag, dann könnten aus Hemsbach die Punkte entführt werden. sr

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020