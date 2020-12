Nächster Corona-Fall

Nach dem sich zwei Spieler von Handball-Zweitligist DJK Rimpar Wölfe mit dem Corona-Virus angesteckt hatten (wir berichteten), war die Befürchtung groß, dass auch weitere Akteure betroffen sein könnten. da am Vorabend die Mannschaft noch eine Trainingseinheit absolviert hatte. Diese Befürchtungen haben sich inzwischen erhärtet, denn mindestens ein weiterer Spieler im Wolfsrevier hat sich mit dem Covid-19-Virus angesteckt. Er befindet sich in häuslicher Isolation und zeigt bis dato milde Symptome. Die Testergebnisse der anderen Spieler, abgenommen am Mittwoch-Vormittag, sind negativ. Nach der Absage der Begegnung in Fürstenfeldbruck sind deshalb nun auch das Spiel in Ferndorf (12. Dezember) sowie das Heimspiel gegen Gummersbach (16. Dezember) offiziell abgesetzt. Zudem ist wahrscheinlich, dass das Heimspiel gegen den ThSV Eisenach ebenfalls betroffen sein kann, weil das Gesundheitsamt für mindestens fünf Spielern Isolation bis einschließlich 21. Dezember verordnet hatte. Weitere könnten dazukommen. cg

