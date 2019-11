Nächster Anlauf in Hemsbach

Das zweite Spiel nach dem Trainerwechsel steht auf dem Programm für die Mannschaft aus dem Taubertal. Zu Gast ist die HG Königshofen/Sachsenflur beim Tabellenzweiten aus Hemsbach. Wieder mal ein schwieriges Unterfangen für die bisher weniger erfolgreiche HG. Abstiegskampf ist angesagt – und da müssen die Königshöfer jetzt Zähne zeigen. In Mosbach zogen die Gastgeber zuletzt den Kürzeren und mussten ihre zweite Niederlage in Kauf nehmen.

Die HG rechnet sich schon etwas aus. Stark verbessert zeigte sich die Abwehr zuletzt. Daran wurde die letzten beiden Wochen weiter gearbeitet. Auch konditionell haben die Neu-Trainer nochmals stark nachgelegt, und so liegen zwei schweißtreibende Wochen hinter den Jungs in Rot. Sollte es nicht klappen mit einem Erfolgserlebnis, will man sich für die zwei wichtigen Spiele wappnen und Selbstvertrauen sammeln. Mit dabei wird endlich wieder Andreas Hilpert sein, der nach achtwöchiger Verletzungspause wieder genesen ist. Mit seiner Unterstützung soll jetzt der Anfang im Abstiegskampf gemacht werden, aus dem sich die HG so schnell wie möglich verabschieden will. Die ersten Punkte können auch schon in Hemsbach geholt werden. sr

