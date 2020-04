Mitarbeiter stimmen zu

Auch für Handball-Zweitlgist DJK Rimpar Wölfe ist die wirtschaftliche Lage aufgrund der Corona-Krise nicht planbar und damit ungewiss. Deshalb hat die Mannschaft nun ein Signal der Solidarität und des Entgegenkommens an den Klub gesendet.

Zehn Spieltage hätte das Team um Trainer Ceven Klatt noch zu bestreiten gehabt, dann wäre auch die bis dato sportlich so erfolgreiche Saison 2020/21 zu Ende gegangen. Das siebte Jahr im Unterhaus des deutschen Handballsports hatten die Wölfe trotz vieler Verletzungssorgen beachtlich gemeistert und waren auf sicheren Kurs, die sportlichen Ziele zu erreichen. Sogar ein Schnuppern an den ganz vorderen Plätzen wäre noch möglich gewesen. Durch die aktuelle Pandemie wurde diese Spielzeit jedoch vorzeitig unterbrochen, doch ohne die Gewissheit, ob und wie die noch ausstehenden Spieltage nachgeholt werden können.

Etwa 25 Prozent des gesamten Etats bei den Wölfen beruhen aus den Ticketeinnahmen, zusätzlich gibt es Ausfälle von Sponsoring-Leistungen, die sich auf individuelle Spieltage beziehen. Kurz: Der Großteil der restlichen Einnahmen für diese Saison entfallen aktuell. Werden die restlichen Spieltage in Form von Geisterspielen nachgeholt, stehen hohe Kosten niedrigen bis keinen Einnahmen gegenüber – eine wirtschaftliche Zerreißprobe.

Finanzielle Bedrängnis drohte

Umso wichtiger ist aus finanzieller Sicht, dass sich nun die gesamte Mannschaft inklusive des Trainers sowie die Geschäftsstelle äußerst solidarisch dem Klub gegenüber zeigen und die vorgeschlagene Kurzarbeit angenommen haben. Damit entfällt ein großer Teil der laufenden Kosten, und die Wölfe sind zumindest in dieser Hinsicht vorerst entlastet. „Die Pandemie fordert von allen Menschen ein großes Maß an Solidarität, so trifft auch die Wölfe die aktuelle Situation heftig. Um diese Herausforderung zu meistern, müssen wir alle zusammenstehen“, fasst der Geschäftsführer Roland Sauer die Situation zusammen und ergänzt: „Alle Beteiligten in der Geschäftsstelle und der Mannschaft haben der Beantragung von Kurzarbeit zugestimmt. Wir sind den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle, den Spielern und dem Trainerteam sehr dankbar für dieses Signal, das sie gesendet haben.“ Mit dieser Maßnahme wurde zumindest die notwendige Zeit gewonnen, um zu reagieren und sich auf die möglichen Eventualitäten einzustellen. Ohne diesen Schritt, wären die Wölfe auf Grund der fehlenden Einnahmen zeitnah in wirtschaftliche Bedrängnis gekommen. chrg

