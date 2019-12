Mit Selbstvertrauen: HSG will die jüngste Siegesserie fortsetzen

Zum letzten Vorrundenspiel der Saison muss die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim am Samstag, um 19.45 Uhr, beim TSV Germania Malsch antreten. Die „Grün-Weißen“ starten mit großen Erwartungen in diese Partie, haben sie doch zuletzt eine kleine Serie von drei Siegen in Folge eingefahren.

Gleichzeitig brachten sie aus den vergangenen fünf Spielen acht Zähler auf die Habenseite. Durch diese

...