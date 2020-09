Mit mehr Tiefe im Kader zu neuen Höhen

Auch in der Spielzeit 2020/21 treten die Herren der HG Königshofen/Sachsenflur in der Landesliga Rhein-Neckar-Tauber an. In der Folge eines größeren personellen Umbruchs, wird sich die Mannschaft in der kommenden Saison mit einem komplett neuen Gesicht präsentieren. An der Seitenlinie setzt der Landesligist künftig auf ein Trainer-Duo. Neben Sven Meder, der die Mannschaft im Laufe der vergangenen Saison übernahm, wird künftig Heiko Maag auf der Trainerbank Platz nehmen. Nach fünf Jahren bei der SG Bad Mergentheim kehrt er zur kommenden Saison wieder zu seinem Heimatverein zurück.

Auch aufseiten der Spieler gibt es zahlreiche Veränderungen. Bereits vor dem Saisonabbruch entschieden sich mit Timo Meyer und Florian Hensel zwei langjährige Spieler, ihre aktive Laufbahn zu beenden. Dazu kam Ersatztorwart Lukas Both, der im kommenden Jahr die Torhüterposition der neuformierten zweiten Mannschaft besetzt. Außerdem verließen mit Max Wetterich, Bastian Hupp und Christian Müller drei weitere Spieler nach zwei Saisons den Verein in Richtung ihres Heimatvereines TG Höchberg.

14 Neuzugänge

Dass sich durch diese sechs Abgänge und der ohnehin schon spärlichen Besetzung des HG-Kaders auch aufseiten der Zugänge etwas tun musste, war klar. Mit Carlo Hartnagel, Nick Mayer, Jonas Berthold (von der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim), Felix Karmann, Henning Köster, Erik Hiob, Lennard Burger, Max Straka, Toni Greif (von der SG Bad Mergentheim), Dominik Weiß, Silas Bohlender (ETSV Lauda), sowie Lars Größlein, Lukas Henschel und Konstantin Kaiser (zurück aus dem „Handball-Ruhestand“) wurden gleich 14 neue Spieler von der neuen Ausrichtung der Mannschaft überzeugt. Zusammen mit den acht verbliebenen Spielern umfasst der Kader für die kommende Saison nunmehr insgesamt 22 Spieler.

Seit Ende Juni befindet sich die Mannschaft mit durchgehend starker Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben. Die Neuzugänge wurden durch Trainingsspiele und -lager spielerisch und menschlich zügig in die Mannschaft integriert. Schon während der ersten Wochen hat sich eine positive Gruppendynamik entwickelt. Da nun jede Position mehr als doppelt besetzt ist, herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf im Kader. Der auf dem Spielberichtsbogen 14-Mann umfassende Kader kristallisiert sich langsam heraus.

Gerade von den erfahrenen Spielern Größlein, Karmann, Hiob und Köster erhofft man sich eine gewisse Stabilität für das künftige HG-Spiel. Neben diesen dürften vor allem die Neuzugänge von der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim als Sofortverstärkung betrachtet werden. Viele der jungen Neuzugänge wiederum gelten als Perspektiv-Spieler, die vor allem durch das Training an die Landesliga herangeführt werden sollen und nebenbei Spielpraxis in der „Zweiten“ sammeln werden.

Gleich als erste Partie der Saison steht das „Derby“ beim TSV Buchen auf dem Spielplan. Hier wird sich zeigen, wie viel die positiven Eindrücke der knapp viermonatigen Vorbereitung wert sind. Die Kaderbreite und -tiefe mit einer gesunden Mischung aus Erfahrung und Unbekümmertheit lässt darauf hoffen, dass es wieder aufwärts geht mit dem Handballsport in der Tauber-Franken-Halle.

