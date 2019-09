Mit „guter Mischung“ ins obere Drittel

Nach zwei Jahren in der Verbandsliga geht die HG Königshofen/Sachsenflur in diesem Jahr wieder in der Landesliga an den Start. Nach einer ernüchternden Saison 2018/19, die man mit lediglich sechs Punkten abschloss, herrscht im Verein aber nun wieder Aufbruchstimmung. Mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern soll ein Platz im oberen Tabellendrittel erreicht, die jungen Spieler weiterentwickelt und die Zuschauer, die in der vorigen Saison einiges ertragen mussten, wieder für sich gewonnen werden.

Um das Vorhaben zu erreichen, konnte man den Kader nach dem Abstieg größtenteils zusammenhalten. Erfreulich aus Sicht der Verantwortlichen war die Nachricht, dass trotz der Katastrophen-Saison 18/19 sieben der acht zuvor verpflichtenden Spieler auch in der Landesliga in ihre zweite HG-Saison gehen werden. Lediglich Artur Sander ergab sich dem Lockruf aus Hardheim und kämpft nun in der nächsten Saison in der Badenliga um Punkte. Neben ihm verlässt mit Dennis Meyer ein Urgestein die HG. Nach zehn Saisons in der ersten Männer-Mannschaft, sowie zahlreichen Jahren zuvor in der Jugend, sieht er sich von seinem Körper gezwungen, die Handballschuhe an den Nagel zu hängen. Außerdem wird Alasana Veith in der Saison 19/20 nicht mehr für die HG auflaufen, aus studienbedingten Gründen wird das Eigengewächs künftig an seinem Studienort für NSU II in der Württembergischen Landesliga spielen.

Erfahrung für den Rückraum

Von der TG Heidingsfeld wurde Andreas Hilpert verpflichtet, der in Zukunft mit seiner Erfahrung aus Bayern- und Landesliga die Fäden im Rückraum der HG ziehen soll und seine Qualität in den Testspielen bereits unter Beweis gestellt hat. Neben Hilpert kämpfen Max Wetterich, Marius Fischer die beiden 20-Jährigen Thomas Sander und Luca Bleckmann, sowie der wiedergenesene Marcel Gengel um die drei vakanten Plätze im Rückraum. Gerade von Sander und Bleckmann erhofft man sich in der kommenden Saison einen nächsten Schritt. Deuteten sie in der vergangenen Runde immer wieder ihr großes Potenzial an, soll es nun in der Landesliga gelingen, konstant gute Leistungen abzurufen. Die Außenpositionen gilt es für Valentin Okuschko mit zwei der drei Rechtshänder David Fischer, Florian Hensel und Marcel Buchinger zu besetzen. Für die Kreis-Position hat er ebenfalls die Wahl zwischen Timo Meyer, Bastian Hupp und Christian Müller. Im Tor gilt Jörn Müller als gesetzt, war er schon im vergangenen Jahr einer der wenigen, der konstant Verbandsliga-Niveau nachwies. Nach dem Abgang von Artur Sander ist es den Verantwortlichen der HG kurzfristig gelungen mit Lukas Both einen zweiten Keeper hinter Müller zu reaktivieren. Both spielte lange in der Jugend und der zweiten Mannschaft der HG und möchte nun wieder angreifen und unterstützen.

An der Seitenlinie der HG wird weiterhin Valentin Okuschko stehen und die Mannschaft mit seinen Kommandos zum Erfolg führen wollen. Dies muss er im Jahr 2019 überwiegend in fremden Hallen tun, denn kurioserweise besagt der Spielplan, dass lediglich drei von zehn Hinrunde-Partien in der Tauber-Franken-Halle ausgetragen werden sollen, die restlichen sieben Spiele finden bis Ende Dezember alle auswärts statt.

Los geht es für die HG am 22. September um 14 Uhr beim TV Eppelheim II bevor es am 28. September 20 Uhr zum ersten „kleinen Derby“ gegen den TV Mosbach in der heimischen Tauber-Franken-Halle kommt. Durch die Abmeldung der HSG Mannheim aus der Landesliga Nord steht der erste Absteiger fest.

