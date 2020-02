Mit einem Sieg ins gesicherte Mittelfeld

Nach dem unerwartet klaren Heimsieg über die TSG Dossenheim empfängt die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim am Samstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr in der Grünewaldhalle die TG Eggenstein. Nach durchwachsenem Saisonstart stehen die Gäste aktuell mit 20:16 Zählern auf Tabellenrang sechs und damit durchaus im Bereich ihrer Erwartungen.

Lang im Rückstand

Allerdings präsentierte sich das Team aus dem Kreis Karlsruhe zuletzt nicht gerade in bester Verfassung. Gegen Schlusslicht Ettlingen lag Eggenstein letzte Woche vor eigenem Publikum zur Pause überraschend mit 10:13 Treffern in Rückstand. Erst ab Mitte der zweiten Spielhälfte fand der Favorit dann besser in die Partie und verbuchte am Ende noch einen standesgemäßen 27:23 Erfolg für sich. Zuvor musste die TG Eggenstein jedoch gegen Dossenheim und Hockenheim klare Niederlagen einstecken. Dennoch treten die Gäste die weite Reise ins Taubertal nicht an, um sich dort kampflos ihrem Schicksal zu ergeben, vielmehr werden sie alles versuchen um auch aus der Grünewaldhalle etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Schon beim Hinspiel in Eggenstein hatten die Kreisstädter gegen diesen Kontrahenten nur wenig zu bestellen. Nach schnellem 1:5 Rückstand verloren sie dieses Match am Ende deutlich mit 25:31 Toren. Diese Niederlage hat die HSG allerdings längst abgehakt, zumal die Mannschaft diese Partie im Kreis Karlsruhe stark ersatzgeschwächt absolvieren musste. Mit Mike Biesinger, Viktor Bodó, Felix Rother, Jonathan Mohr und Tobias Ehler fehlten damals gleich fünf wichtige Stammspieler.

Aktuell dagegen kann das Trainerduo Martin und Thomas Keupp personell ziemlich aus dem Vollen schöpfen. Aus privaten Gründen musste Jonathan Mohr absagen, ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Tobias Ehler, den eine Schulterverletzung plagt.

Prognosen schwierig

Eine Prognose für den Spielausgang lässt sich nur schwer stellen. Allein von der Tabellenkonstellation her betrachtet kommt die Favoritenrolle den Gästen zu, doch die „Grün-Weißen“ präsentierten sich zuletzt vor allem vor heimischer Kulisse in bestechender Form und wollen weiter in der Erfolgspur bleiben. Nach den starken Auftritten der letzten Wochen gehen die HSG-Akteure mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen in diese Auseinandersetzung.

Mit den Zuschauern als achtem Mann im Rücken sollten es die Hausherren schaffen, beide Zähler im Taubertal zu behalten. Gleichzeitig könnten sie sich mit einem Sieg weiter von den Abstiegsrängen absetzen und endgültig ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle aufrücken.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020