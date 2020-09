Ligaverbleib hat Priorität

Die Frauen-Mannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur tritt auch in der neuen Saison 2020/2021 in der Badenliga an. Die Mannschaft musste in diesem Jahr keinen Abgang verkraften und somit bleibt der Kader im Vergleich zur vorigen Saison unverändert: Insgesamt zwölf Spielerinnen und zwei Torhüterinnen werden für die HG auflaufen.

Bereits vor Corona stand für den Trainer Alexander Schad, der insgesamt sieben Jahre Trainer der Mannschaft war, fest, dass er seinen Posten aufgibt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. So musste in der Corona-Zeit ein neuer Trainer gefunden werden. Anfangs gestaltete sich diese Aufgabe aufgrund der Pandemie sehr schwierig. Nach langem Suchen war dann klar, dass ein altbekanntes Gesicht nach Königshofen/Sachsenflur zurückkehren wird. Frank Munoz, ehemaliger Männertrainer bei der HG, übernimmt die Leitung der HG-Frauen. Die Vorbereitung auf die neue Saison startete im Juni. Trainer und Mannschaft lernten sich in dieser Zeit immer besser kennen und in den Trainingsspielen wurde die Mannschaft neu formatiert und somit der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt.

Individuelle Förderung

Für Munoz steht die Weiterentwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Sein Ziel ist es, die Mannschaft noch enger zusammenzubringen und die einzelnen Spielerinnen individuell zu fördern, so dass die „Mädels“ mehr Punkte als in der vergangenen Saison holen und der Klassenerhalt geschafft wird. Im Vergleich zu vorigen Saison nehmen sich die Spielerinnen und Trainer vor, in der heimischen Halle wieder besser aufzutreten und durch einen starken Abwehrverbund die Spiele für sich zu entscheiden. Die Spielerinnen müssen als Einheit agieren, eine Konstanz in den Spielen, die in der letzten Saison gefehlt hat, schaffen und das neu vorgegebene Spielkonzept umsetzen. Mannschaft und Trainer werden alles daran setzen, auch 2021/22 noch in Badens höchster Liga spielen zu dürfen. hgd

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020