Life Kinetik für neue Synapsen im Gehirn

Im Rahmen ihres Konzeptes für Fördertraining der Handballabteilung des TV Hardheim fand am Samstag, 26. Oktober, von 10 bis 12 Uhr eine Trainerfortbildung für Life Kinetik in der Sporthalle Hardheim statt. Der lizenzierte Life-Kinetik-Trainer Matthias Spielmann aus Eschau, konnte zahlreiche Trainer vom TV Hardheim und den Vereinen SpG Walldürn und der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim begrüßen. Weiterhin waren viele männliche und weibliche Jugendspieler vom TV Hardheim anwesend. Mit einer theoretischen Einführung in das Bewegungsprogramm „zur Gehirnentfaltung“ begann der Vortrag. Dabei forderte Spielmann die Anwesenden mit einfachen numerischen und farblichen Aufgaben bestimmte Übungen im Sitzen nachzuvollziehen, was manchen Teilnehmer schon an seine koordinative Leistungsgrenze brachte. Dabei erklärte Spielmann, dass Life Kinetik die Bildung von neuen Synapsen aktiviert und somit das neuronale Netzwerk erweitert und unterstützt somit jeden, egal welchen Alters und Fitnessgrades, bei seiner persönlichen Entwicklung. Die Bausteine der Life Kinetik sind: flexible Körperbeherrschung, visuelles System und kognitive Fähigkeiten wurden den Teilnehmern mit einer Power Point Präsentation näher gebracht.

Danach ging man in den sportspezifischen Bereich ein und die Anwesenden konnten auf der Handallplatte ihre kognitiven, koordinativen und visuellen Fähigkeiten trainieren. Mit vielen Übungen für das Pass-, Sprungübungen und Ballhandling oder kombinierte Übungen, mit zusätzlicher farblicher und numerischer Aufgabenstellung brachte der Übungsleiter die meisten Teilnehmer an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit.

Besonders die Trainer profitierten von dem Vortrag und können die gewonnen Erkenntnisse und Übungen in ihr Jugendtraining einfließen lassen. Dabei wurde den Trainern bewusst, dass man für Life Kinetik nicht viele Trainingsmittel und Zeit benötigt, um die Spieler im Trainingsalltag in diesem Bereich zu fördern und fordern. tvh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.10.2019