Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte bringt Sieg

HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim – TSG Dossenheim 27:20

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Gluhak, Biesinger (beide Tor), Hartmann (1), Ehler (1), Rother (3/davon 1 Strafwurf)), Karl (6/2), Brezina, Küpper (5/4), Mayer, Bodo´ (8), Engert (2), S. Gärtner (1), Bitsch.

Nach fünf Pflichtspielniederlagen gegen die TSG Dossenheim knüpfte die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim diesem Kontrahenten in der nun laufenden dritten gemeinsamen Verbandsliga-Saison erstmals beide Punkte ab. Damit sicherten sich die „Grün-Weißen“ im Kampf um den Klassenerhalt zwei weitere wichtige Punkte. Der Abstand zu den Abstiegsrängen beträgt jetzt bereits sieben Punkte und lässt die Mannschaft die kommenden Aufgaben entspannt angehen.

Die heimische Grünewaldhalle in Tauberbischofsheim wird allmählich für jeden Gegner eine kaum einnehmbare Festung. Aus ihren bisherigen acht Heimspielen fuhren die Gastgeber bei zwei Niederlagen und einem Unentschieden bereits den fünften Sieg ein.

Kampfbetont und spannend

Die zahlreichen Zuschauer sahen kein hochklassiges, aber dennoch ein kampfbetontes, spannendes Match, das die Gastgeber am Ende deutlich für sich entschieden. Entsprechend zufrieden äußerte sich HSG -Trainer Martin Keupp über die Leistung seines Teams, das sich nach etwas zerfahrener ersten Hälfte im zweiten Abschnitt stark steigerte.

Die Hausherren begannen recht zielstrebig und lagen schnell mit 2:0 vorne. Unnötige Ballverluste und schwache Abschlüsse der Heimmannschaft brachten die Gäste dann besser ins Spiel. Beide Kontrahenten boten sich in der Folgezeit eine Partie auf Augenhöhe. Bei stets wechselnder Führung legte Dossenheim in der 25. Minute erstmals zwei Treffer zum 12:10 vor. Die HSG schaffte trotz Unterzahl postwendend wieder den Ausgleich zum 12:12, doch quasi mit dem Pausenpfiff warfen sich die Gäste mit einem verwandelten Siebenmeter zum 13:12 wieder in Führung.

Nach dem Wechsel erhöhte das Team von der Bergstraße zwar auf 14:12, doch die Gastgeber fanden mit zunehmender Spieldauer immer besser ins Match. Vor allem im Angriff lief der Ball bei den „Grün-Weißen“ jetzt schneller und sicherer durch die eigenen Reihen, die Chancenverwertung ließ aber immer noch zu wünschen übrig. Dennoch übernahmen die Gastgeber das Kommando und warfen sich bis Mitte der zweiten Hälfte zum 19:15 einen beruhigenden Vorsprung heraus. Dossenheim kam zwar nochmals auf 17:19 heran, doch der jetzt überragend agierende HSG-Keeper Chris Gluhak sicherte seinem Team in der Schlussphase mit tollen Paraden einen noch klaren 27:20-Erfolg.

