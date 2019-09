Krimi zum Heimauftakt

Rimpar Wölfe – Dormagen 24:23

Rimpar: Brustmann, Wieser (beide im Tor), Schömig (3/2), Beöhm, Karle, Gempp, Schmidt (4), Kaufmann, Sieger (2), Meyer, Schulz (4), Backs (2), Herth (1), Sauer (6).

1810 Zuschauern fanden am Sonntagabend den Weg in die s.Oliver Arena, als die Zweitliga-Handballer der DJK Rimpar Wölfe zum Heimspielauftakt den TSV Bayer Dormagen empfingen.

Mit dem Gegner hatten die Wölfe aus der vergangenen Saison noch eine Rechnung offen: Sie kassierten gegen den TSV Dormagen auswärts ihre höchste Auswärtsniederlage (16:28).

Das Ziel war also eine Revanche – und die ist geglückt. Das Team von Trainer Ceven Klatt siegte in einem spannenden Spiel am Ende 24:23 (12:9). Nach drei Auswärtspartien mit einem Sieg und einem Unentschieden ist den Wölfen nun auch die Heimpremiere gelungen.

Drei Siebenmeter gehalten

Beide Mannschaften kämpften von Beginn an mit viel Leidenschaft. Besonders die beiden Keeper, Max Brustmann (Rimpar) und Sven Bartmann (Dormagen) glänzten immer wieder mit Paraden, Letzterer hielt sogar drei Siebenmeter. Zur Pause führten die Rimpar Wölfe mit 12:9, und die Hälfte ihrer Treffer kam durch die „zweite Welle“ und über die „schnelle Mitte“ zustande. Das gesteigerte Tempospiel der Unterfranken trug also erneut Früchte.

In der zweiten Hälfte bauten die DJK Rimpar Wölfe ihre Führung auf fünf Tore aus – bis zur 41. Minute. Dann kam der Gegner noch einmal bis auf ein Tor heran und hatte sogar sieben Sekunden vor Schluss die Chance zum Ausgleich – doch Julian Köster verlor den Ball.

So gewannen die Wölfe ihr erstes Heimspiel in der neuen Saison und sind am kommenden Samstag, 21. September, um 19.30 Uhr beim TuS Ferndorf zu Gast. mag

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019