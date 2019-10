Knapp, aber doch eine Niederlage

HSG Taubertal – TSV Buchen 23:22

Buchen: Kleinert (Tor), Weber (3), Schurz (3), Walter (2), Holzmann, Böhrer (1), Vogel (1), Kraft, Schneider, Sohns (1), Dambach (8/5), Friedmann (3), Grollmuss.

Nach einem erfolgreichen Arbeitssieg gegen den TV Mosbach ging es für die Damen des TSV Buchen vergangenen Samstag nach Bad Mergentheim. Mit 5:5 Punkten war die HSG Taubertal Favorit, doch nicht unschlagbar.

Die ersten zehn Minuten gestalteten sich recht ausgeglichen. Mit einem 4:0-Lauf gelang es den Buchener Damen, sich einen Vorsprung zum 8:4 zu verschaffen. Erst eine 2-Minuten Strafe gegen den TSV ließ die Gastgeberinnen auf einen 2-Tore Rückstand rankommen. In der 30.Minute gelang Sophia Dambach - durch einen schnell ausgeführten Freiwurf – der Treffer zum 11:14-Halbzeitstand.

Die Buchener kamen nicht mehr ins Spiel, und die Gastgeberinnen schafften es mit einer offensiven Deckung diesen noch zusätzlich aus dem Konzept zu bringen.

Die Konzentration der Gäste war raus. So ließ man die HSG Taubertal in den letzten Minuten mit einem Tor in Führung gehen und fand keine Antwort mehr drauf. Auch ein direkter Freiwurf für den TSV Buchen in der 60. Minute konnte nichts mehr an der Niederlage ändern. Der Ball ging an die Latte. Somit war der das Spiel mit 23:22 beendet.

Nächsten Samstag um 18 Uhr geht es zuhause weiter gegen den TSV Weinsberg. Diesmal wieder in gewohnter Umgebung im Hexenkessel. tsv

