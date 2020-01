Keupp-Truppe will sich wenigstens teuer verkaufen

Die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim ist beim Verbandsliga-Spitzenreiter TV Eppelheim nur Außenseiter. Mit dem Heimsieg letzte Woche über Ispringen verbesserte die HSG ihr Punktekonto auf 12:18 Zähler, die Mannschaft sitzt dennoch weiterhin auf Tabellenplatz elf fest. Der Abstand auf einen Abstiegsplatz wurde jedoch auf vier Punkte weiter ausgebaut, womit das Keupp Team die kommenden Aufgaben relativ gelassen angehen kann.

Am Samstag, 1. Februar, um 17 Uhr müssen die „Grün-Weißen“ nun beim Tabellenführer TV Eppelheim antreten. Die Gäste tun das natürlich mit dem nötigen Respekt, sie werden dort jedoch nicht vor Ehrfurcht erstarren. Vielmehr wollen sie alles versuchen, sich so teuer wie möglich zu verkaufen, wohlwissend, dass ihnen im Neckartal nur eine kleine Außenseiterchance zukommt.

Beide Kontrahenten kennen sich aus vergangenen Landesligaduellen schon viele Jahre. Gemeinsam schafften sie 2016 auch den Sprung in die damals neu gegründete Verbandsliga. Während die HSG nach zwei Jahren wieder für eine Saison in der Landesliga auf Punktejagd gehen musste, entwickelte sich der TV Eppelheim in der Verbandsliga inzwischen zu einem Topteam.

Im Kreis der Titelanwärter

Schon in der letzten Spielrunde mischte die Mannschaft aus der Rhein-Neckar-Region lange in der Spitzengruppe mit und landete am Ende punktgleich mit Vizemeister TSV Rot auf Rang drei. In der laufenden Runde liegen die Neckartäler aktuell mit 21:7 Punkten auf dem „Platz an der Sonne“ und zählen damit erneut zum engsten Kreis der Titelanwärter.

Allein von der Tabellenkonstellation her betrachtet gehen die Gastgeber als klare Favoriten in dieses Match. Bereits im Hinspiel holte sich der TV in Tauberbischofsheim mit einem nie gefährdeten 22:15-Erfolg beide Punkte, allerdings musste die HSG damals auf einige Stammspieler verzichten.

Doch gerade in den letzten Partien konnte auch Eppelheim nicht immer überzeugen. So reichte es bei der TG Eggenstein nur zu einem Remis, und bei der TSG Dossenheim gab es für den TV sogar eine empfindliche 26:36-Klatsche.

Die Gäste spekulieren darauf, dass die deutliche Niederlage die Neckartäler etwas verunsichert, doch diese Pleite könnte bei den Gastgebern auch zu einer Trotzreaktion führen und das Gegenteil bewirken.

Egal wie, die HSG verspürt in Eppelheim keinerlei Druck, schließlich müssen die Punkte zum Klassenerhalt vor allem gegen Mannschaften aus der mittleren und unteren Tabellenregion geholt werden. Personell kann das HSG-Trainerduo Martin und Thomas Keupp ziemlich aus dem Vollen schöpfen. Außer dem Langzeitverletzten Dominik Gärtner stehen wohl alle Akteure zur Verfügung. Auch Keeper Mike Biesinger ist wieder voll belastbar.

