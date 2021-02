Julian Sauer macht weiter

Der Routinier hat noch nicht genug und hängt ein weiteres Jahr im Wolfsrevier dran. Die Entscheidung von Julian Sauer zum Weitermachen ruht vor allem auf den ungewöhnlichen Umständen in der aktuellen Situation.

Die Nummer 68 ist der dienstälteste Spieler im Kader des Handball-Zweitligisten Rimpar Wölfe. Der 32-jährige Routinier hat sich nun dazu entschieden, ein weiteres Jahr anzuhängen und seinem Team auch in der Saison 2021/2022 die Treue zu halten. Vom Spieler selbst war zunächst das Karriereende zum Ende dieser Spielzeit angedacht.

Wölfe-Geschäftsführer Roland Sauer freut sich über die Kehrtwende: „Wir sind stolz darauf, dass eine unserer Identifikationsfiguren noch ein weiteres Jahr anhängt. Er ist der letzte aktive Spieler, der von Beginn an dabei war und von Beginn an alle Aufstiege mitgemacht hat. Er gehört der „goldenen Generation“ an und trägt nun ein weiteres Jahr das Trikot der Wölfe.“ In 387 Spielen für die Wölfe erzielte der Rechtsaußen in einer bewegenden Karriere bereits 1038 Treffer für sein Rudel. Sein Status im Wolfsrevier ist unbestritten.

Dabei hätte es laut Julian Sauer anders kommen sollen: „Eigentlich war das Karriereende nach dieser Saison schon festgestanden“, gibt der Spieler selbst Einblicke in seine Überlegungen. „Allerdings ist diese Saison anders gelaufen, als man sich das am Ende seiner Karriere wünscht, in die man so viel Schweiß, Energie und Herzblut gesteckt hat. Es waren so viele Menschen all die Jahre hinter mir gestanden, haben mich motiviert und aufgebaut und ich möchte mich von allen gebührend verabschieden. Deshalb habe ich mich für ein weiteres Jahr im Wolfsrevier entschieden und hoffe, dass mich nächste Runde alle noch ein letztes Mal begleiten.“ riw

