Jetzt zählt nur ein Sieg

Seit vier Spielen sind die Buchener TSV-Handball-Landesliga-Männer sieglos, sie hadern an den vergebenen klaren Torchancen, und die Cleverness fehlt ab und zu in den entscheidenden Phasen. Das soll am Sonntag, 2. Februar, gegen den direkten Abstiegskonkurrenten SV Waldhof Mannheim anders werden.

So kann man das Wort Abstieg wohl auch bei dem Spiel um 18 Uhr im heimischen Hexenkessel in den Raum werfen. Der Gegner aus Waldhof Mannheim kommt mit 6:14 Punkten in den Odenwald und liegt auf dem drittletzten Platz der Tabelle, der wohl ein Abstiegsplatz sein wird.

Weit entfernt ist der TSV 1863 Buchen davon auch nicht, die Mannschaft von Trainer Sebastian Wiener liegt auf Rang sieben mit 8:14 Punkten und liegt nur zwei Plätze vor dem SV Waldhof. Vor zwei Wochen verlor man das Hinspiel in dem Mannheimer Stadtteil knapp mit 24:26. Für Coach Wiener darf in diesem Spiel nur der Sieg zählen, um die Abstiegsplätze gewissermaßen „in Schach zu halten“. Anwurf wird zur ungewohnten Zeit am Sonntag, 2. Februar, mit dem durchaus bekannten Schiedsrichterduo Zahner/Weiland um 18 Uhr sein. nir

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020