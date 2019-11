Jena dürfte kein echtes Problem sein

Nach einer erfolgreichen Länderspielpause kämpfen die Bundesliga-Frauen der TSG Hoffenheim am Samstag, 16. November, um 13 Uhr im heimischen Dietmar-Hopp-Stadion um den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Gegner ist der FF USV Jena. Dem Tabellenschlusslicht der Flyeralarm Frauen-Bundesliga begegneten die Hoffenheimerinnen bereits am ersten Spieltag der laufenden Saison, das Duell endete mit 6:1 (3:0) für die TSG.

„Wir haben in den vergangenen Tagen an Kleinigkeiten gearbeitet, die wir in den vorangegangenen Spielen etwas schleifen haben lassen. Außerdem standen für uns Sprint- und Sprungtestungen auf dem Programm, das Wochenende war frei“, sagt Hoffenheims Chef-Trainer Jürgen Ehrmann zur Vorbereitung während der Länderspielpause.

„Wir sind mit der derzeitigen Situation sehr zufrieden, aber vor der Winterpause erwarten uns noch einige schwere Aufgaben und wir müssen auf Zack bleiben.“

Der Gegner ist zu bewingen, das sieht auch der Trainer so: „Auf dem Papier ist das Duell eine klare Angelegenheit. Auch der deutliche Sieg am ersten Spieltag spricht sicherlich für uns. Wir konnten aber beobachten, dass sich der FF USV Jena seither in vielen Dingen verbessert hat. Der Aufsteiger ist immer für ein Tor gut und hat auch im Liga-Duell gegen uns getroffen. Die Jenaerinnen wollen selbst etwas zum Spiel beitragen und verlassen sich nicht nur auf Konterfußball. Dementsprechend ist auch der Kader zusammengestellt.“

Man habe sich vorgenommen, so der Trainer zur Taktik, „das Tempo hochzuhalten, dazu brauchen wir ein präzises Passspiel. Außerdem müssen die grundlegenden Dinge wie Einstellung und Einsatzbereitschaft stimmen. Schon vor der Saison haben wir immer wieder untermauert, dass wir in jedes Spiel mit der gleichen Motivation und Konzentration gehen wollen, egal gegen welchen Gegner es geht.“ tsg

