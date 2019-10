In der Offensive viel zu leicht auszurechnen

SG Heddesheim – HG Königshofen/Sachsenflur 34:17

Königshofen/Sachsenflur: Schneider und Wilm (beide Tor), Dittmann (1 Tor), Adelmann, Henn (5), Roth (2), Fürst (2), Bärlein, Koßbiehl, Collmann (1), Lang (6/davon 1 Siebenmeter).

Das fünfte Spiel der laufenden Saison absolvierten die Badenliga-Handballerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur auswärts bei der SG Heddesheim. Dort trat man mit einer bisher auswärts makellosen Bilanz an (zwei Siege in zwei Spielen). Diese Serie wollte man natürlich fortsetzen und mit zwei weiteren Punkten die Heimreise antreten. Doch es sollte dann alles ganz anders kommen . . .

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start und führten nach drei gespielten Minuten mit 2:0. Danach fand die HG allerdings besser ins Spiel und gestaltete die Begegnung zunächst noch ausgeglichen. Die erste (und auch einzige) Führung der Gäste gelang durch einen Treffer von Sabrina Dittmann zum 7:6 aus Sicht der HG.

Anschließend lief die Partie jedoch völlig an den HG-Frauen vorbei und man kassierte sieben Tore in Folge. Eine zwischenzeitliche Auszeit beim Stand von 11:7 zeigte auch keinerlei Wirkung. Trainer Alexander Schad versuchte es mit einem Wechsel auf der Torwartposition, doch auch diese Veränderung machte sich nicht bezahlt. Am Ende der ersten Hälfte führte die Mannschaft aus Heddesheim mit 16:9.

In der Pause versuchte Trainier Alexander Schad, die Mannschaft noch einmal auf das Spiel und den Gegner einzustellen, Aber seine Bemühungen waren erneut nicht von erfolg gekrönt. Den Start in die zweite Spielhälfte verschlief sein Team völlig. Schon nach 39 Minuten war die Begegnung beim Stand von 24:10 für die Heimmannschaft entschieden. Die Heddesheimerinnen spielten den Rest der Partie „gemütlich“ herunter und fuhren schließlich einen ungefährdeten 34:17 Heimsieg gegen eine vor allem offensiv viel zu harmlose HG Königshofen/Sachsenflur ein.

Zu leichte und zu viele Ballverluste und eine Offensive, der es an Durchschlagskraft und Entschlossenheit fehlte (es gab nur einen einzigen Siebenmeter für die HG) waren die Hauptgründe für diese vor allem in der Höhe bittere Auswärtsniederlage. Weiterhin verteilten sich elf von 17 erzielten Toren auf das Konto von lediglich zwei Spielerinnen, weshalb man offensiv sehr leicht auszurechnen war.

Jetzt heißt es, diese Niederlage schnell aus den Köpfen zu bekommen, denn schon am Sonntag, 27. Oktober, soll vor vor heimischer Kulisse der erste Heimsieg her. Gegner in der Tauberfranken-Halle in Königshofen ist dann um 17.30 Uhr der TSV Amicitia 06/09 Viernheim. hgd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019