HSV erst am Ende souverän

TV Dettelbach – HSV Main-Tauber 23:32

HSV: M. Schack, B. Schack (beide Tor), Hingerl (8 Tore/davon 2 Siebenmeter), Roesler-Schlueter (5), Akbulut (4), Enzfelder (4), Wießler (3), Kunzmann (3/1), Witt (2), Michel (1), Lejic (1), Brem (1), Eichelbrönner.

„Das war ein ordentlicher Saisonstart. Dettelbach hat uns zeitweise das Leben schwer gemacht, aber wir haben das sehr seriös gelöst, so dass der Sieg eigentlich nie gefährdet war,“ sagte HSV-Spielertrainer Konrad Michel nach dem Auftaktsieg in der Bezirksliga-Südwest-Unterfranken. Der HSV als amtierender Meister war von Beginn an hellwach. Mit einem 4:0-Lauf hieß man die Dettelbacher in der neuen Liga willkommen. Erst nach der Einwechslung von Michael Hübner, der mit acht Treffern bester Torschütze der Hausherren war, strahlten die Gastgeber mehr Torgefahr aus. So gelang es dem TVD dran zu bleiben und nicht schon früh in der Partie einem unaufholbaren Rückstand hinterherzulaufen.

Vier-Tore-Führung

Dementsprechend ging der HSV mit einer Vier-Tore-Führung in die Halbzeit. Die sollte nach der Pause jedoch schnell das Schmelzen anfangen, erwischte der Aufsteiger den Meister zu Wiederbeginn doch eiskalt. Nach nur drei Minuten hatten die Gastgeber den Vorsprung auf nur ein Tor verkürzt. Beinahe wäre dem TV sogar der Ausgleich per Siebenmeter gelungen. Nachde, diese Chance für die Gastgeber liegengeblieben war, wechselte das Momentum die Seiten. Begünstig durch eine Überzahlsituation gelangen den Wertheimern drei Treffer in Serie und der alte Abstand war wiederhergestellt.

Rücken zur Wand

Ein erneutes Aufbäumen gelang den tapfer kämpfenden Dettelbachern nicht. Zu abgeklärt spielte nun der amtierende Meister. Mit dem Rücken zur Wand unterliefen den Hausherren jetzt vermehrt Fehler, die der HSV in Form von Kontertoren konsequent bestrafte.

So stand am Ende ein 32:23-Erfolg zu Buche. Die Wertheimer haben nun drei Wochen Pause ehe es zum Spitzenspiel gegen die TG Heidingsfeld kommt.

An Stellschrauben drehen

In dieser Zeit will man noch an der einen oder anderen Stellschraube drehen, jedoch hat das erste Spiel gezeigt, dass auch in der neuen Saison wieder mit dem Team aus Wertheim zu rechnen ist.

HSV-Trainer Konrad Michel war nach ersten Saisonsieg insgesamt zufrieden mit seinem Team: „Abgesehen von der Anfangsphase der zweiten Hälfte haben wir heute eine gute Leistung gebracht. Man merkt, dass das Team sich gut versteht und schon lange zusammen spielt. Wir haben jetzt viel Zeit uns auf Heidingsfeld vorzubereiten, diese werden wir auch nutzen.“ mm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.09.2019