HSG scheitert in Dossenheim an der zu hohen Fehlerquote

TSG Dossenheim – HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 25:21

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Gluhak, Berthold (beide Tor), Rother (7/davon 2 Strafwürfe), Hartmann, Mohr (3), Steffen Gärtner (1), Karl (4), Brezina (2), Küpper, Mayer, Bitsch (2), Hartnagel, Dominik Gärtner (2/2), Engert.

Nach dem Sieg in Hockenheim fuhr die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim nicht ohne Erwartungen zum Verbandsliga-Auswärtsspiel nach Dossenheim. Natürlich gingen die Gastgeber als Favoriten ins Treffen, doch für die „Grün-Weißen“ war in diesem Match weit mehr drin. Letztlich scheiterten sie jedoch am eigenen Unvermögen.

Entsprechend verärgert reagierte HSG-Trainer Martin Keupp nach dem Spiel. „Wir hätten heute gewinnen müssen, doch mit der eklatanten Fehlerquote, die sich die Mannschaft leistete, kann man keine Partie für sich entscheiden.“ Mit dieser völlig unnötigen Niederlage fielen die Taubertäler auf Rang 12 zurück. Und die kommenden Aufgaben mit Auswärtsspielen in Eggenstein und Pforzheim machen die Lage nicht einfacher. Dennoch bricht bei der HSG jetzt keine Panik aus, doch die Mannschaft muss die nächsten Begegnungen einfach konzentrierter angehen, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verpassen.

Dabei erwischten die Gäste in der Schauenburghalle in Dossenheim den besseren Start und gingen nach 40 Sekunden durch Youngster Jonathan Mohr mit 1:0 in Führung. Doch die Gastgeber ließen sich dadurch nicht beirren. Mit drei erfolgreichen Abschlüssen lagen sie bis zur siebten Minute mit 3:1 vorne. In der Folgezeit boten beide Kontrahenten ein Spiel auf Augenhöhe, wobei die Taubertäler ständig einem Rückstand von zwei bis drei Toren hinterherliefen. Mitte der ersten Hälfte schaffte die HSG zwar den Anschluss zum 6:7, allein der Ausgleich wollte nicht gelingen. Allerdings war die Partie bis zum 12:10 Pausenstand offen.

Nach dem Wechsel erhöhte Dossenheim auf 13:10, doch die Kreisstädter zeigten Moral und kamen schnell wieder auf 12:13 heran. Es folgte ein offener Schlagabtausch. Beide Teams schenkten sich nichts. In der 38. Minute ging die HSG mit 16:15 wieder in Führung. Anstatt das Spiel jetzt an sich zu reißen unterliefen den Gästespielern gerade in dieser Phase zu viele Fehler. Die Gastgeber nutzten ihre Chancen konsequenter und lagen binnen weniger Minuten wieder mit 20:17 vorn. Bis acht Minuten vor dem Abpfiff hatten sich die „Grün-Weißen nochmals auf 20:21 herangekämpft, doch die Schlussphase gehörte der TSG. befr

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019