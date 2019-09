HSG muss sich schnell an die rauere Luft gewöhnen

Nach der deutlichen Heimniederlage im Auftaktspiel gegen den TSV Rot stehen in der Handball-Verbandsliga für die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim in den nächsten Wochen fünf Auswärtsspiele auf dem Programm. Am Sonntag, um 17 Uhr geht es zunächst zum Aufsteigerduell nach Ispringen.

Die Gastgeber starten mit einer Woche Verspätung in die Saison. Personell haben sie ihren Kader nur geringfügig verändert und können so die kommenden Aufgaben mit einem eingespielten Team angehen. In erster Linie wollen sie, ähnlich wie die HSG, möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Nebenbei dürfen die Zuschauer in diesem Match einen interessanten Vergleich der Meister aus der Landesliga Nord gegen die Landesliga Süd erwarten.

Gründungsmitglieder

Die sportliche Entwicklung beider Kontrahenten weist in den vergangenen Jahren durchaus Parallelen auf. Bei der Gründung der Verbandsliga in der Runde 2016/17 waren sowohl der TVI als auch die HSG mit von der Partie. Die Enztäler mussten allerdings nach der ersten Saison absteigen, die Taubertäler folgten ein Jahr später. In der vorigen Spielrunde schafften beide in ihren Ligen souverän die Meisterschaft und damit den Wiederaufstieg.

Packende Duelle

Schon in ihrer ersten gemeinsamen Runde vor zwei Jahren lieferten sich Ispringen und Dittigheim/Tauberbischofsheim zwei packende Partien, wobei sich jeweils die Gastgeber knapp durchsetzte. Das Auftaktspiel vorigen Samstag hat der Mannschaft trotz der klaren Niederlage durchaus Selbstvertrauen gegeben. Das Team von Trainer Martin Keupp bot dabei dem Favoriten aus Rot zumindest phasenweise Paroli und gestaltete die Partie 40 Minuten offen, obgleich mit Kapitän Steffen Gärtner und Goalgetter Viktor Bodo zwei Stützen der Mannschaft nicht mitwirken konnten. Jetzt geht es den Kreisstädtern auch darum, sich möglichst schnell an die rauere Luft der neuen Umgebung zu gewöhnen.

Schaffen es die HSG-Akteure, ihre Konzentration über 60 Minuten hochzuhalten, haben sie Chancen ihre ersten Punkte zu holen. Aber: Die Gastgeber brennen vor Ehrgeiz und wollen an die Heimspielstärke der Vor-Saison anknüpfen. bf

