HSG mit einem Unentschieden, das in Ordnung geht

HSG Dittwar/Tauberbischofsheim – TSV Rintheim 27:27

Dittwar/Tauberbischofsheim: Villmann, Gluhak (beide Tor), Rother (9 Tore/davon 3 Siebenmeter), Orf (5), Maier (3), Hartmann (2), Karl (3), Nass (2), Reichhard (2), Küpper (1), Engert, Bloser, Ackermann,

Ein ganz hartes Stück Arbeit war das erste Heimspiel der Saison für die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim. Verbandsligaaufsteiger TSV Rintheim bot 60 Minuten lang mitreißenden Tempohandball, bestrafte Fehler der Gastgeber mit einem schnellen Gegenstoß nach dem anderen, und nach Toren der HSG konterte man über die „Schnelle Mitte“ mehrmals direkt erfolgreich. So rannten die Keupp-Mannen über weite Strecken hinterher und durften am Ende sogar noch froh sein, wenigstens einen Punkt zu behalten.

Em Ende zeigten sich beide Trainer insgesamt zufrieden mit dem Unentschieden. Der Gästecoach zeigte sich beeindruckt von der Stimmung, die die 150 zugelassenen Zuschauer in die Halle brachten. Dieser Tempohandball zeichne sein Team aus, so spiele man seit Jahren, und so sei man auch in die Verbandsliga aufgestiegen. Dass es in Tauberbischofsheim schwer werde, etwas Zählbares zu holen, habe man gewusst. Heimcoach Martin Keupp konnte mit dem Punktgewinn leben, haderte aber damit, dass eine Reihe seiner Spieler doch deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben waren. Nach dem Spielverlauf sei das Remis in Ordnung.

Bis zum 9:9 in der 19. Minute wogte das Geschehen hin und her, doch dann schwächte sich Rintheim durch Zeitstrafen in der 19. und der 22. Minute selber – und die HSG nutze jede Überzahl zu jeweils zwei Toren, so dass man sich mit 13:9 erstmals etwas absetzte. Bei einem Konter bot sich sogar die Gelegenheit, auf fünf Tore Vorsprung zu erhöhen, doch einen übereilten Bodenpass konnte der völlig frei durchbrechende Tizian Hartmann nicht erlaufen, und Rintheim verkürzte mit einem Konter wieder auf drei Tore. Die Gäste bekamen dadurch enorm Aufwind und kamen beim 14:13 wieder bis auf ein Tor heran. Dann unterlief kurz vor dem Pausenpfiff einem TSV-Spieler beim Tempogegenstoß der HSG ein eher unglückliches Foul, für das er vom Schiedsrichtergespann mit der Roten Karte bestraft wurde. Diese erneute Überzahl nutzte die HSG, um sich bis zur Pause mit 16:13 nach vorne zu werfen.

Keine Sicherheit

Wer dachte, das gäbe der Heim-Sieben ein wenig Sicherheit, sah sich getäuscht: Gleich nach der Pause, noch in Unterzahl, verkürzte Rintheim auf 14:16 und gab so den Startschuss zu einem hektischen und ziemlich wilden Auf und Ab auf dem Spielfeld. Auffällig war, wie die HSG mit zunehmender Hektik immer unsicherer wurde. Die technischen Fehler nahmen wieder zu, einige allzu optimistische Anspielversuche in Richtung Kreisläufer wurden abgefangen und mit Tempogegenstoßtoren bestraft.

Zum Glück für die Gastgeber zeigte Youngster Ove Villmann im Tor eine Klassepartie und verhinderte mehrmals mit Glanzparaden, dass die Gäste näher herankamen oder gar ausglichen. Auch Dennis Orf, der im ersten Abschnitt völlig neben sich zu stehen schien und nur durch Fehlwürfe und Fehlpässe aufgefallen war, explodierte im zweiten Durchgang und kam auf insgesamt fünf Tore.

Mit Unverständnis reagierten einige Zuschauer, als nach 50 Minuten der bärenstarke Villmann ausgewechselt wurde. Torwartkollege Gluhak, der in dieser entscheidenden Phase völlig kalt ins Spiel geworfen wurde, kassierte innerhalb weniger Minuten vier Gegentore, ohne auch nur eine Hand an den Ball zu bringen. Keupp reagierte und tauschte Villmann wieder zurück, der so letztlich zum Garant des einen gewonnen Punktes wurde.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.09.2020