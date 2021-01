Hoffnungen schwinden

Die Präsidenten der Baden-Württembergischen Handball-Verbände haben kaum mehr Hoffnung auf eine Fortsetzung der Saison. Der gemeinsamer Beschluss für alle Mannschaften in der Oberliga Baden-Württemberg und in den Spielklassen der Verbände Württemberg, Südbaden und Baden vom 21. Dezember 2020 sei zwar weiterhin gültig, doch in einer gemeinsamen Mitteilung erklärten sie, dass nach dem aktuellen Lockdown binnen fünf Tagen der Trainingsbetrieb „unter Wettkampfbedingungen“ wieder aufgenommen werden müsste, um die Saison ab dem 23. März fortsetzen zu können. „Die Wahrscheinlichkeit einer Öffnung der bestehenden Corona-Regeln in diesen fünf Tagen darf jeder für sich selbst abschätzen“, hieß es weiter Man bereite sich für beide Varianten vor. .hbw

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.01.2021