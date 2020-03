HG-Männer ohne jede Chance

HG Königshofen/Sachsenflur – TV Germania Großsachsen II 18:29

Königshofen/Sachsenflur: J. Müller, Both (beide Tor), Hilpert (3 Tore), Meyer, Ch. Müller (1), Wetterich (4/davon 2 Siebenmeter), Hupp (3), Buchinger(2),M. Fischer (2), D. Fischer (2), Bleckmann (1), Sander.

Als klarer Außenseiter gingen die Landesliga-Männer der HG Königshofen/Sachsenflur in die Partie gegen den Klassenprimus aus Großsachsen. Der Tabellenführer wollte sich in der Tauber-Franken-Halle keine Blöße geben und war deshalb auch mit dem kompletten Kader angereist. Die HG erwischte dennoch einen perfekten Start und ging mit 3:0 in Führung. Schöne Kombinationen und sichere Abschlüsse machten tatsächlich Hoffnung auf mehr. Aber langsam erwachte auch der TVG und spielte seine Klasse aus. Die Abwehr der HG hielt jedoch zunächst noch gut dagegen. Außerdem hatte man den gut aufgelegten Jörn Müller zwischen den Pfosten, der vor allem den gegnerischen Außenspielern das Leben schwer machte.

Die Gastgeber taten sich ab Mitte der ersten Hälfte dann deutlich schwerer. Sie produzierten Fehler, und so stellte der TVG den Abschluss wieder her und ging danach auch erstmals in Führung. Bis zur Pause führten die Gäste schließlich mit 12:8. Hauptsächlich waren es eigene Unachtsamkeiten, mit der die HG dem Gegner zu dieser recht komfortablen Führung verhalf.

Im Angriff zu halbherzig

Nach der Pause das gleiche Bild: Halbherzige Angriffsbemühungen der HG blieben ohne Erfolg; nach den Gegenzügen fiel ein Gegentor nach dem anderen. Somit war die „Messe“ schnell gelesen. Der Abwehr konnte man eigentlich keine großen Vorwürfe machen, denn sie verteidigte recht ordentlich. Mit lediglich 18 erzielten Toren kann man aber kein Spiel gewinnen. Bei der HG sollte man sich schleunigst Gedanken machen, wie man mehr Zug in den Angriff bekommt.

Für Großsachsen war es schließlich eine leichte Aufgabe, das Spiel für sich zu entscheiden. Mit 29:18 verloren die Königshöfer deutlich.

In zwei Wochen hat die HG nun nochmals die Chance, dem eigenen Publikum ein anderes Gesicht zu zeigen. Gegen Hemsbach ist man allerdings erneut nur klarer Außenseiter.

Das Team von Sven Meder hat nun knapp zwei Wochen Zeit, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten und es dann hoffentlich besser zu machen als am vergangenen Wochenende. sr

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.03.2020