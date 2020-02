HG-Frauen wollen Fehler abstellen

Lydia Scherzinger beim Wurf: Die HG-Frauen haben in der langen Pause an ihren Fehlern gearbeitet. © Sascha Renk

Nach einer dreiwöchigen Spielpause erwarten die Handball-Badenliga-Frauen der HG Königshofen die SG Heddesheim in der Tauber-Franken-Halle. Die unglückliche Niederlage am letzten Heimspieltag gegen den TSV Rintheim wurde analysiert. Dabei kam man wieder zu dem Ergebnis, dass sich die Taubertälerinnen das Siegen gegen gleichwertige Gegnerinnen selbst schwer machen. Dies zieht sich bereits durch die ganze Saison. Durch technische Fehler im Angriffsspiel bringen sich die HG-Frauen immer wieder selbst in Rückstand. Deshalb hatten die Gäste in der Tauber-Franken-Halle meist ein leichtes Spiel und kamen so über ihr Konterspiel zu einfachen Toren. In der Defensive haben sie sich in den letzten Spielen stabilisiert. Durch konsequentes Verdichten in der Abwehr und Unterbrechen des gegnerischen Angriffes, wurde es dem Positionsangriff der Gäste schwer gemacht, Tore zu erzielen.

Mit der SG Heddesheim kommt der Tabellenzehnte ins Taubertal. Die Spielgemeinschaft weist ebenfalls ein negatives Punkteverhältnis (10:16 Punkte) auf. Im Auswärtsspiel gegen die Gäste wurden die HG-Frauen kalt erwischt und wurden mit einer deutlichen 17:34-Niederlage wieder ins Taubertal zurückgeschickt.

Sollte die HG Königshofen während ihrer Spielpause an den bekannten Fehlern gearbeitet haben und vor allem die technischen Fehler minimieren, könnte sie das Spiel gegen die um drei Plätze besser platzierte SG Heddesheim bis zum Ende des Spieles offen gestalten. mw

