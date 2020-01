HG-Frauen verlieren 21:36

SG Nußloch – HG Königshofen/Sachsenflur 36:21

Königshofen/Sachsenflur: Wilm, Schneider (beide Tor), Dittmann, Henn (2), Roth, Fürst (3), Edelmann (1/1), Scherzinger (3), Bärlein (1), Koßbiehl, Collmann (5), Lang (6).

Die Handball-Badenliga-Frauen der HG Königshofen-Sachsenflur bestritten am Samstag ihr erstes Auswärtsspiel der Rückrunde gegen den Tabellenersten, die SG Nußloch. Da die Nußlocher klarer Favorit waren, konnten die HG-Damen frei aufspielen. Man legte schon vor dem Spielbeginn fest, die Angriffe nicht zu früh durch unüberlegte Torwürfe abzubrechen und das umfassend trainierte aggressive Abwehrverhalten umzusetzen.

In den ersten zehn Minuten gelang es den Frauen in Rot, diesen Vorsätzen nachzukommen, so dass es in der 10. Minute durch schöne Rückraumtore 5:2 für die Messestädterinnen stand. Nach einer Auszeit der Gegner glänzte vor allem Lydia Scherzinger mit drei Treffern in Folge für HG, so dass man auf einen 10:6-Vorsprung nach 15 Minuten ausbauen konnte. Die frühe Auszeit der Gegner zahlte sich jedoch aus, da die Damen der SG Nußloch immer mehr ins Spiel kamen. So folgte eine für die HG torlose Episode, in der man fünf Gegentore verkraften musste, damit rückten die Gegner mit dem 13:11-Treffer in der 23. Minute auf. In der restlichen ersten Halbzeit boten die HG-Frauen ihren Gegnerinnen mit großem Kampfgeist weiterhin die Stirn. Man konnte ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit einer starken Abwehrleistung der Taubertälerinnen beobachten, bevor man sich mit 14:12 in die Halbzeit trennte.

In der zweiten Halbzeit wollte man an die Leistungen der ersten Halbzeit anknüpfen und startete die Aufholjagd. Man konnte allerdings mit dem Tempo der Nusslocher Damen nicht mehr mithalten und diese bauten langsam aber sicher ihren Vorsprung aus. Die Abwehraktionen der Mädels aus dem Taubertal wurden nicht konsequent genug ausgeführt, und wenn doch, wurde es mit 2-Minuten bestraft. So kam es in der 39. Minute dazu, dass man für eine kurze Zeit nur zu viert auf dem Spielfeld stand. Allerdings waren die Damen der HG auch ansonsten im Angriff planlos: Es wurde nicht genug in die Lücken gestoßen und Bälle überhastet in die Arme der Gegner geworfen, welche dies unverzüglich mit einem Konter sühnten.

Folglich entstand gegen Ende der zweiten Halbzeit eine siebenminütige Phase, in der die HG kein einziges Tor warfen, aber sechs Treffer einstecken musste. Es gab zu wenig gut ausgespielte Aktionen, und wenn man dann vom Rückraum warf, so war die gegnerische Torhüterin Jaqueline Schnurpfeil bestens darauf vorbereitet. Am Ende verlor die Mannschaft von Alexander Schad mit 21:36 gegen eine in der zweiten Halbzeit klar überlegene Mannschaft. mw

