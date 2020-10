Heimspieltag des ETSV Lauda

Nach der langen coronabedingten Pause freuen sich die Handballer des ETSV Lauda endlich wieder ein Heimspiel austragen zu dürfen. Am vergangenen Wochenende war das Männerteam in Obrigheim in die Saison gestartet.

Beim 30:30-Unentschieden bewies das Team aus Lauda Moral und holte in den Schlussminuten noch einen 27:30 Rückstand auf. Am Samstag, 17. Oktobrer. ist nun um 18.30 Uhr die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim II zu Gast in der Laudaer Sporthalle. Dabei wollen die Hausherren natürlich den ersten Saisonsieg einfahren. Auch die C-Jugend des ETSV Lauda ist am Samstag zu Hause im Einsatz. Um 16 Uhr ist Anwurf gegen den TSV Buchen. Bei beiden Spielen sind Zuschauer erlaubt. Ein Kontaktformular liegt am Eingang aus. yn

