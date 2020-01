Heiko Karrer trainiert bald TV Kirchzell

Die Handballer des TV Kirchzell bekommen zur neuen Saison einen neuen Trainer – und zwar einen sehr namhaften: Der 53-fache deutsche Nationalspieler Heiko Karrer übernimmt das Team des gegenwärtigen Tabellenvorletzten der 3. Liga (Gruppe Mitte). „Das ist unabhängig davon, in welcher Liga Kirchzell in der neuen Saison spielt“, ließ der 48-Jährige, der in Erlenbach am Main geboren wurde, wissen.

...