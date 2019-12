Hartumkämpfter Auswärtssieg

HSG Kochertürn/Stein III – HSG Odenwald-Bauland 21:24

Das Hinspiel hatte die HSG aus dem Odenwald und Bauland deutlich mit 28:13 gewonnen. Doch es war abzusehen, dass das Auswärtsspiel deutlich schwerer werden würde, da die gegnerische Mannschaft die Bank mit Spielerinnen aus den höherklassigen Mannschaften auffüllen kann.

Die Heimmannschaft begann temporeich und überraschte die Gäste mit Dynamik und Durchsetzungsvermögen. So stand es in der 17. Minute 9:4. Doch die HSG Odenwald-Bauland gab nicht auf und zeigte endlich, dass auch sie schnell und kämpferisch spielen kann. So verkürzte sie den Rückstand Tor um Tor und in der 25. Minute erzielte sie den Ausgleich zum 9:9. Bis zur Pause hatten die Gäste dann das Spiel endgültig gedreht, denn zu diesem Zeitpunkt führte man mit 12:10.

Nach dem Seitenwechsel konnte sich zunächst jedoch keine der beiden Mannschaften mehr absetzen. In der 50. Minute, beim Spielstand von 18:18, nahmen die Gäste aus dem Odenwald eine Auszeit, um nochmals Taktiken und die weitere Spielweise für die letzten zehn Minuten zu besprechen. Diese Vorgaben setzten sie dann recht souverän um und spielten sich durch einen Zwischenspurt von fünf Toren in Folge ein kleines Polster zum 23:18 heraus. Dies war die Vorentscheidung in einem sehr kampfbetonten und spannenden Spiel. Die Gäste ließen sich das Spiel nun nicht mehr aus der Hand nehmen. Zwar kamdie Heimmannschaft noch einmal bis auf drei Tore heran, aber die Gäste gewannen durch eine starke Abwehrleistung mit 24:21.

Erwartungen übertroffen

Die Hinrunde in der Bezirksklasse ist nun zu Ende. Ziel der HSG Odenwald-Bauland war es, viel dazuzulernen. Angestrebt war ein guter Platz im Mittelfeld der Tabelle. Die Erwartungen wurden bisher übertroffen. Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ist noch besser geworden. Nach sechs Spielen liegt das Team mit 10:2 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Mannschaft ist auf einem sehr guten Weg. Sie kann die gesetzten Ziele bei Weitem übertreffen und sogar um die Meisterschaft mitspielen. hsg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.12.2019