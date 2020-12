Hartumkämpfte Begegnungen haben schon Tradition

Mit dem HC Elbflorenz empfängt Handball-Zweitligist DJK Rimpar Wölfe am Samstag, 5. Dezember, um 19.30 Uhr in der s.Oliver-Arena in Würzburg ein Team, das in der Tabelle aktuell etwas besser platziert ist. Während Rimpar derzeit auf Platz zwölf liegt, ranigert Dresden auf Position sieben. Allerdings sind es nur zwei Punkte, die die beiden Teams treffen.

Schon fast traditionell sind die Begegnungen dieser beiden Mannschaften hart umkämpft. In den direkten Duellen stehen für die Wölfe vier Siege zu Buche, während der HCE zwei Mal gewann. Jedoch hat noch nie eine Mannschaft mit mehr als drei Toren Vorsprung eine Partie für sich entschieden. Dies verspricht Hochspannung.

Besonders bemerkenswert ist, dass hier zwei ziemlich gegenteilige Spielstile aufeinander treffen. Während die Rimparer Wölfe über eine starke Defensive kommen und das Spieltempo eher langsam angehen, versucht der HC Elbflorenz mit gnadenlosem Tempospiel seine Gegner zu überlaufen.

Wölfe wollen doppelt punkten

Nach nun drei Spielen in Folge ohne Sieg soll nun endlich wieder gejubelt werden in der s.Oliver Arena. Die beiden knappen Niederlagen gegen Lübeck und Wilhelmshaven sind nun abgehakt und auf das Unentschieden gegen die „Mannschaft der Stunde“ aus Dessau soll aufgebaut werden. Gerade zu Hause sollen in den nächsten Wochen die Punkte eingefahren werden. Klar ist, dass es für die Wölfe nur über eine geschlossene Teamleistung geht. Vor allem gegen einen Gegner dieser Qualität sollte man Schwächephasen, wie in der letzten Woche in der ersten Hälfte vermeiden. Anknüpfen will man natürlich an die letzten 20 Spielminuten, als man einen Sechs-Tore-Rückstand noch fast in einen Sieg umgewandelt hätte. Grundlage hierfür war eine gute Effizienz im Angriff und eine aggressive Defensive mit einem guten Torhüter dahinter. Mit viel Leidenschaft soll nun wieder doppelt gepunktet werden.

