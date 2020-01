Glück allein wird nicht reichen

Nach der Niederlage am vergangenen Wochenende machen sich die Handball-Badenliga-Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur am Samstag, 1. Februar, auf den Weg nach Mannheim. Die Mannschaft der HSG Mannheim steht derzeit mit 18:4 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und ist der klare Favorit der Partie. Nichtsdestotrotz möchte man die Punkte mit ins Taubertal nehmen, um sich so vom Tabellenende zu entfernen.

Das Hinspiel dominierten klar die Manheimerinnen und entschieden es mit 32:17 für sich. Doch das Glück stand am Ende auf Seiten der HG Königshofen/Sachsenflur und die beiden Punkte landeten doch auf dem eigenen Konto. Grund dafür war der Einsatz einer noch nicht spielberechtigen Spielerin der HSG Mannheim. Doch dieses Mal ist mit so viel Glück nicht zu rechnen, und man muss um so mehr für die nächsten beiden Punkte kämpfen. Als Mannschaft und mit genug Ehrgeiz ist dies auch nicht unmöglich. Mit derselben stabilen und aggressiven Abwehr der letzten Spiele muss sich die Mannschaft von Alexander Schad die nötige Sicherheit holen. mw

