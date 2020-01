Gespenst des Abstiegs geht um

Seit vier Spielen sind die Buchener TSV-Handball-Männer in der Landesliga sieglos, sie hadern mit den vergebenen klaren Torchancen, und die Cleverness auf dem Spielfeld fehlt ab und zu in den entscheidenden Phasen. Das soll am Sonntag gegen den direkten Abstiegskonkurrenten SV Waldhof Mannheim anders werden (siehe auch Seite 40 dieser Ausgabe).

Das Handball-Wochenende

Eröffnet wird das Handballwochenende beim TSV Buchen am Samstag, 1. Februar, von der männlichen C-Jugend, sie trifft auf den TV Hardheim II. Ein Sieg beim Tabellenletzten sollte durchaus möglich sein. Der Heimspielsonntag wird ab 11 Uhr von der weiblichen B-Jugend gegen den TSV Willsbach eröffnet. Danach trifft um 12.30 Uhr die weibliche A-Jugend auf die Handballregion Bottwar. Ihr Gegner aus dem Enz-Murr Kreis liegt ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Die männliche A-Jugend wird ab 14.10 Uhr die Sport- und Spielhalle in ihren Fittichen haben. Sie treffen auf den seit Jahren bekannten TV Bad Rappenau, die Spiele gegen die Rappenauer Wölfe waren schon immer ein intensives und meist spannendes Spiel.

Mit 6:20 Punkten und Rang neun hängen die Buchener handball-Frauen seit vielen Spielen im Tabellenkeller fest und sehen dem Abstieg längst ganz deutlich ins Auge.

Ihr Gegner aus Degmarn-Oedheim liegt derweil recht weit vorn in der Tabelle und wird als klarer Favorit in die Partie gehen. Für die Trainer Grollmuß/Hollerbach sollte trotzdem ein Sieg her, denn die Luft wird immer dünner in Sachen Abstieg. nir

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.01.2020