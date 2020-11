Wilhelmshavener HV – DJK Rimpar Wölfe 24:23

Rimpar: Mallwitz, Wieser (beide Tor), Brielmeier (5 Tore), Karle (5), Schmidt (5), Wirtz (4/davon 3 Siebenmeter), Kaufmann (1), Meyer (1), Neagu (1), Schömig (1), Böhm, Dayan, Schulz.

Der „hohe Norden“ ist für Handball-Zweitligist DJK Rimpar Wölfe derzeit keine Reise wert. Eine Woche nach der absolut unnötigen Niederlage bei Lübeck-Schwartau gab es nun auch bei Aufsteiger Wilhelmshavener HV eine knappe Niederlage.

Den Spielausgang mit Sicherheit beeinflusst hat die frühe Rote Karte für Abwehrrecke und Kreisläufer Michael Schulz, der bereits nach zweienhalb Minuten wegen eines Gesichtstreffers vom Feld musste.

Durch diese Niederlage sind die Wölfe aus Rimpar in der Zweitliga-Tabelle auf Rang 13 abgerutscht.

Das nächste Spiel steht am morgigen Mittwoch, 25. November, an, wenn um 20 Uhr Altmeister und Tabellenführer VfL Gummersbach seine Visitenkarte in Würzburg abgibt.

