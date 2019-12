Frauen peilen Überraschung an

Nach dreiwöchiger Pause dürfen die Handball-Seniorenmannschaften des TSV Buchen wieder einmal zu Hause ran. Die Frauenmannschaft trifft dabei auf den SV Heilbronn am Leinbach und das zweite Männerteam spielt gegen die NSU Neckarsulm III ran. Die Landesliga-Männer dagegen bestreiten ihr nächstes Spiel erst am 15. Dezember in Bammental.

Eröffnet wird der Handball-Samstag von der weiblichen A-Jugend. Die Mannschaft von Betreuerin Kimberley Sohns trifft auf den direkten Konkurrenten HSG Marbach-Rielingshausen. Beide Mannschaften stehen im Mittelfeld der Tabelle. Los geht es um 14 Uhr.

Die Männer-Reserve des TSV Buchen ist dann um 16 Uhr an der Reihe. Sie trifft auf die stark einzuschätzende Mannschaft NSU Neckarsulm III. Die liegt mit 12:4 Punkten auf dem zweiten Rang der Tabelle, hat n allerdings auch schon vier Spiele mehr auf dem Konto. Der TSV dagegen steht nach der Niederlage am vergangenen Sonntag im Derby gegen den TV Hardheim II im Mittelfeld der Tabelle. Trotzdem muss man sagen, dass das extrem junge Team sich mit 8:6 Punkten sich in der starken Bezirksklasse sehr gut schlägt. Die NSU geht als klarer Favorit in die Partie, doch vielleicht kann auch der TSV diese Mannschaft in Schach halten.

Die Favoritenrolle bleibt auch beim nächsten Spiel (18 Uhr) eindeutig dem Gegner überlassen. Die Buchener „Ladys“ treffen auf den SV Heilbronn am Leinbach. Der SV hat derzeit nur einen einzigen Punktverlust zu beklagen und gilt momentan als Top-Favorit für den Aufstieg. Ein klein bisschen anderst sieht es bei dem TSV Buchen aus. Mit 6:12 Punkten liegt man auf Rang acht. Das ist zwar kein Abstiegsplatz, aber man ist auch nicht weit davon entfernt. Die Mannschaft des Trainerteams Hollerbach/Grollmuß muss weiterhin dran bleiben und 60 Minuten konstanten Handball spielen. Viele Spiele wurden knapp verloren, weil die Konstanz über die gesamte Spielzeit fehlte.

Der Handball-Sonntag beginnt mit dem Spiel der weiblichen B-Jugend. Sie trifft um 14 Uhr auf den TSV Hardthausen und will sich hier endlich die ersten Siegeszähler sichern.

Danach ist um 16 Uhr die SG Heuchelberg II zu Gast im Odenwald. Die SG ist Tabellenführer in der Bezirksklasse, in der der TSV mit einem ausgeglichenen Punktekonto auf Rang drei liegt. Für die Mannschaft von Wawatschek/Kraft sollte dennoch die Hoffnung zum Sieg da sein.

Den Abschluss des Handballwochenendes bestreitet die männliche A-Jugend gegen die SG Heuchelberg. Die Buchener wollen nach einem katastrophalen schlechten Start in die Saison endlich den ersten Sieg feiern. Die SG Heuchelberg liegt auf Rang fünf, der TSV auf dem letzten Platz der Bezirksliga auf Rang sieben. Die SG geht auch in diesem Spiel als klarer Favorit in die Partie. Anwurf ist um 18 Uhr. hn

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.12.2019