Formkurve zeigt unstrittig nach oben

Nach der zweiwöchigen Pause greift der TV Hardheim wieder in das Spielgeschehen in der Handball-Badenliga ein. Der TV tritt in eigener Halle gegen die Spielgemeinschaft von Pforzheim/Eutingen II an. Die Mannschaft von Trainer Lukas Dyszy startet am Samstag, 25. Januar, nach wie vor als Tabellensechster und möchte diese Position auch nach der Partie noch inne haben.

Alles kann sich ...