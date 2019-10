Fehlstart perfekt

Oftersheim/S. – Hardheim 27:26

Hardheim: C. Ernst (1), A. Sander (beide Tor), S. Hefner, L. Schneider (5), L. Engels (4), J. Huspenina (1), P. Steinbach (2), P. Ohlhaut (5), T. Schneider, L. Hönninger, J. Erbacher (1), Th. Withopf (2), R. Steinbach (6).

Der TV Hardheim hat es auch im vierten Anlauf nicht geschafft, etwas Zählbares auf seinem Punktekonto gutzuschreiben, und damit darf man nun von einem Fehlstart in die neue Badenliga-Saison sprechen. Dies ist noch kein Beinbruch, denn auch im Spiel gegen das Perspektivteam von Oftersheim/Schwetzingen war man zumindest einem Teilerfolg ganz nahe, doch am Ende einer abwechslungsreichen Partie hatte der Gegner wiederum ein Tor mehr auf dem Konto und siegte mit 27:26.

Nach gutem Beginn und der 3:2-Führung geriet der TVH innerhalb von nur sechs Minuten mit 3:8 in Rückstand und hatte damit bereits nach zwölf Minuten eine schwere Bürde auf sich geladen. Hardheims Abwehr war in der ersten Hälfte einfach zu passiv und damit spielten sich die Gastgeber gute Torchancen heraus und nutzten diese. Zur Pause stand es 17:12.

Wieder mit Tempohandball

In der Pause sprach Hardheims Coach Lukas Dyszy die Fehler an, und mit Beginn des zweiten Abschnittes setzte seine Mannschaft diese Vorgaben auch wesentlich besser um und ging aus einer stabilen Abwehr zu dem gewohnten Tempohandball über. Fortan war auch wieder die kämpferische Leistung spürbar, und somit schaffte sich der TVH Tor um Tor heran und war nach dem Treffer von Lars Engels zum 25:24 bis auf ein Tor heran, während die Hallenuhr noch fünf Minuten anzeigte. Auf der Gegenseite baute Alexander Lemke den Vorsprung wiederum auf zwei Treffer aus, während der TVH mit dem Treffer von Lukas Schneider abermals zum Anschlusstreffer kam. Auch die erneute Zwei- Tore-Führung durch Marius Meyer drei Minuten vor dem Ende brachte noch nicht die endgültige Entscheidung zugunsten der Gastgeber, denn Lars Engels sorgte knapp eine Minute vor dem Ende, den Anschlusstreffer zum 27:26. Am Ende fehlte dem TVH wieder das Quäntchen Glück, als man nach erneuter Balleroberung drei Sekunden vor Ende der Partie bei eigenem Abschluss scheiterte. k.n.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019