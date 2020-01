Fahrlässig und unkonzentriert

SV Waldhof Mannheim – TSV Buchen 24:26

Buchen: Nirmaier, Djapa (beide Tor), J. Weber (1), Kraft, R. Weber (1), Große, Beck (3), Weis (1), Röckel (10/8), Schmitt, Weimar (7), Dosch (1).

Die TSV-Herren starteten mit einer Auftaktpleite in die zweite Hälfte der Saison: Die Buchener Handballer haben in Mannheim gegen den SV Waldhof Mannheim mit 24:26 verloren. Die erste Hälfte der Saison wurde im vergangenen Jahr mit einem lachenden und einem weinenden Auge beendet. Der starke Auftakt in die Landesligarunde gab den Herren aus Buchen viel Selbstvertrauen und Zuversicht für die kommenden Aufgaben.

Drei Niederlagen in Folge

Leider hielt man die Leistungen nicht und musste mit drei Niederlagen in Folge in die Winterpause gehen. Die kurze Pause zwischen den Jahren wurde jedoch von Coach Wiener genutzt, um die Mannschaft wieder heiß aufs Handballspielen zu machen. „Die Devise ist allen klar: Wir kommen um zu bleiben.“ Mit diesem Motto reiste man mit Fanbus am vergangenen Samstag nach Mannheim, um einen erfolgreichen Rückrundenstart zu feiern.

Die ersten Minuten des Spiels zeigten auf, dass die Herren aus Buchen ihre Hausaufgaben gemacht hatten und optimal auf die offensive Abwehr der Mannheimer eingestellt waren. Sascha Weimar und Jonas Weber versenkten den Ball eiskalt im Gehäuse der Gastgeber und versetzten den Gegner in eine kurze Schockstarre.

Jedoch erholte sich der SV relativ schnell von seinem Winterschlaf und egalisierte den herausgespielten Vorsprung der Buchener. Coach Wiener wurde somit in der 22. Minute gezwungen seine Herren zur Auszeit zu bitten, da das schnelle Angriffsspiel immer öfter an der robusten Abwehr der Hausherren abprallte. Zur Pause trennte man sich ausgeglichen bei einem Spielstand von 12:12.

Schnell wurde ein Plan für die zweite Halbzeit geschmiedet. Hochmotiviert kamen die Herren des TSV aus den Kabinen und wollten erneut loslegen wie die Feuerwehr und die Mannheimer überraschen. Doch dieses Mal zeigten sich die Mannheimer hellwach und drehten den Spieß um.

Dank der Unterstützung der mitgereisten Fans fassten die Buchener aber wieder Fuß und kamen zurück ins Spiel. Das Spiel gestaltete sich nun von beiden Parteien auf Augenhöhe. Die Männer aus Buchen eröffneten die Schlussphase mit einer Führung und zeigten sich fest entschlossen, diese auch mit nach Hause zu nehmen. Doch wie man schon in der Hinrunde schmerzhaft erfahren musste, löste man spielentscheidende Situationen zu nervös und gab das Zepter wieder ab. Einzig Fabian Nirmaier machte dem TSV noch einmal durch zwei gehaltenen Siebenmeter Hoffnung auf ein Happy-End in Mannheim. Doch die Hausherren reagierten cool und verwalteten ihre Führung bis zum Schluss. Man muss nun wieder auf ein Spiel zurückblicken, welches der TSV über weite Strecken unter Kontrolle hatte, aber durch Fahrlässigkeit und Unkonzentriertheit wieder aus der Hand gab.

Einfach weitermachen

Doch wer die Mannschaft aus Buchen kennt, weiß genau, dass diese sich von einer wiederholten Niederlage nicht unterkriegen lässt: Mund abwischen und weitermachen.

Mit Freude wird das kommende Wochenende mit dem Heimspiel gegen den TG Laudenbach erwartet. Am Samstagabend um 20 Uhr ist der TSV bereit, seine Heimstärke zu zeigen und die ersten zwei Punkte der Rückrunde auf das Konto zu holen. Im Anschluss an das Spiel eröffnet bei den Hausherren die Barsaison 2020. Der TSV hofft auf die tatkräftige Unterstützung seiner Fans und freut sich auf einen erfolgreichen Abend. tsv

