Erstes „Geisterspiel“ der Rimparer Wölfe

Die ganze Zeit hat die DJK Rimpar Wölfe darum gekämpft, zumindest eine geringe Anzahl an Zuschauern bei den eigenen Zweitliga-Spielen in die s.Oliver-Arena in Würzburg lassen zu dürfen. Inzwischen mussten auch die letzten Hoffnungen auf eine Ausnahmegenehmigung, wie beim vergangenen Spieltag, begraben werden. Der Inzidenzwert für die Stadt Würzburg von teilweise über 100 Fällen hat keine andere Lösung zugelassen: Am heutigen Freitagbestreitet die DJK Rimpar Wölfe gegen den TV Emsdetten das erste Geisterspiel der Geschichte des „Wolfsrudels“.

Der zwischenzeitlich zusätzlich gefasste Entschluss der Bundesregierung untersagt zudem die Zulassung von Zuschauern für den gesamten November. Diese Entscheidung betrifft also auch die beiden Rimparer Heimspiele am 25. November gegen den VfL Gummersbach sowie am 29. November gegen Dessau-Roßlau. rw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.10.2020