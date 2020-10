Erste Punkte sollen her

Gegen Wiesloch wollen die HG–Frauen unbedingt gewinnen. © Renk

Nach einer zweiwöchigen Spielpause bestreitet die Frauenmannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur nun ihr zweites Saisonspiel in der laufenden Badenliga-Saison bestreiten. Am morgigen Samstag 17. Oktober, ist um 16 Uhr die TSG Wiesloch in der Tauber-Franken-Halle zu Gast. Die HG-Spielerinnen sind nach dem doch etwas holprigen Start in die Saison nun festentschlossen, die zwei Punkte in Königshofen zu behalten. In der Spielpause wurde im Training viel Wert auf Abwehr und Angriff gelegt, um die Unsicherheiten, die im vergangenen Spiel sichtbar geworden sind, nun abzulegen. hgd

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.10.2020