Ergebnis ist eindeutig

HSG Odenwald-Bauland – TSV Hardthausen II 31:15

Das erste Spiel der Handball-HSG Odenwald-Bauland in der Bezirksklasse ging gegen die Frauen des TSV Hardthausen II. Obwohl der Tabellenletzte zu Gast war, durften dessen kämpferische Leistungen nicht unterschätzt werden. Die Vorgabe für dieses Spiel war, durch einen schnellen Spielaufbau Druck auf die gegnerische Abwehr auszuüben und Durchbrüche zu erzwingen. So war das 1:2 der einzige Rückstand, der über die 60-minütige Spielzeit hingenommen werden musste. Einfache Tore durch Tempogegenstöße, Anspiele an den Kreis und die Zielstrebigkeit aller Spielerinnen der HSG waren der Garant für ein sehr souveränes Spiel. Zur Halbzeitpause stand ein 15:5 von der Anzeigentafel. Auf Grund kleiner Konzentrationsschwächen und fehlender Schnelligkeit im zweiten Durchgang durchbrach der TSV des Öfteren die Abwehr der HSG. Doch Torfrau Clara Huber gab der Mannschaft durch viele Paraden, sowie fünf gehaltene Siebenmeter den nötige Rückhalt. Am Ende des Spiels stand es 31:15 für die HSG Odenwald-Bauland. hsg

