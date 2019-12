Ein Trainer atmet auf

DJK Rimpar Wölfe – EHV Aue 22:20

Rimpar: Brustmann (1. bis 60.), Wieser (bei einem Siebenmeter), Schömig (2), Böhm (1), Karle, Gempp (1), Schmidt (9/7), Kaufmann, Siegler (5), Meyer, Schulz (1), Brielmeier (2), Sauer (1).

Aue: Musil, Rasimas (bei drei Siebenmetern, 58. bis 60.), Töpfer, De Santis, Naumann (1), Schroeder (1), Roch (1), Ebert, Bornhorn (5/4), Petreikis (5), Roth (1), Brykner (4), Slachta, Kammlodt (2), Lux. – Zuschauer: 1512.

Das Nikolaus-Heimspiel ist gewonnen, und die DJK Rimpar Wölfe in der 2. Handball-Bundesliga hat Grund zum Jubeln. Nach vier Spielen ohne Sieg gelang gegen den Gast aus dem Erzgebirge am Freitag, 6. Dezember, ein 22:20. Das hat auch in der Tabelle der 2. Bundesliga eine für die Wölfe erfreuliche Konsequenzen: Es geht nach oben – genauer gesagt, von Platz elf auf Platz acht. Der Rimparer Trainer Ceven Klatt atmete nach der langen Niederlagen-Serie auf: „Ich bin glücklich und erleichtert“, bekannte er nach dem Spiel gegen den EHV Aue.

Dabei ging’s zunächst mit einem richtigen Fehlstart in die heimische Partie. Man lief erst einmal einem 0:3-Rückstand hinterher. Erst in der neunten Minute holte Benedikt Brielmeier den ersten Treffer für die Rimparer. Richtig spannend machten es die Wölfe, und das bis zum Schluss. eine Minute vor dem Abpfiff stand es ganz knapp 21:20. Der Freiwurf-Abpraller von Adrian Kammlodt landete bei Lukas Siegler, und der machte dann in sprichwörtlich letzter Minute das 22:20 perfekt.

Jetzt geht’s im Franken-Derby am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr auswärts gegen den HSC Coburg. cls

