Ein Sieg gegen Eppelheim ist Pflicht

Nach der siebenwöchigen Weihnachtspause darf die HG Königshofen/Sachsenflur wieder ins Landesliga-Spielgeschehen eingreifen. Zu Beginn der Rückrunde wartet auf die Mannschaft von Sven Meder der direkte Tabellennachbar aus Eppelheim. Die Reserve des Verbandsliga-Spitzenreiters kommt langsam in Tritt und gewann vergangene Woche überraschend gegen den TV Mosbach mit 30:27. Dadurch schloss Eppelheim zur HG nach Punkten auf. Im Tabellenkeller ist es mittlerweile richtig „kuschelig“ geworden. Drei Mannschaften mit sechs Punkten und eine mit vier kämpfen um den Klassenerhalt. Sogar für den TSV Buchen mit acht Punkten kann es noch einmal gefährlich werden.

Für die HG geht es auf jeden Fall gleich richtig zur Sache, und ein Sieg ist quasi Pflicht. Seit dem neuen Jahr hat Übungsleiter Sven Meder das Training intensiviert und seine Jungs fit gemacht für die kommenden zehn Spiele. Sieben davon finden in eigener Halle statt, was die Mission Klassenerhalt etwas erfreulicher angehen lässt. Personell sieht es auch wieder ganz gut aus. Andreas Hilpert, der lediglich zwei Spiele zu absolvieren hatte, ist wieder voll im Training. Auch Thomas Sander nimmt wieder am Training teil, er wird aber noch ein paar Einheiten benötigen.

Es wird spannend, wie die HG wieder in Tritt kommt, deshalb braucht es auf jeden Fall große Unterstützung von den Rängen um gleich erfolgreich ins Jahr 2020 zu starten. Anpfiff ist am Sonntag um 17.30 Uhr wie immer in der Tauber-Franken-Halle. Gelingt es den Gastgebern, die eigenen Fehler auf niedrigem Niveau zu halten und im Angriff die nötige Durchschlagskraft aufzubringen, sollte der TV Eppelheim schlagbar sein. Es wäre der dritte Sieg in Folge für die HG, eine Serie die es länger nicht gegeben hat.

