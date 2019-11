Duo soll’s richten

Die Männermannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur steckt seit längerem in einem Tief. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga befindet sich das Team 2:10 Punkten auch in der Landesliga in arger Abstiegsgefahr. Gemeinsam mit dem bisherigen Trainer Valentin Okuschko beschloss der HG-Vorstand einen Neustart mit einem anderen Trainer.

Die Nachfolger kommen aus den eigenen Reihen: Sven

...