DJK Rimpar verliert ihren „Leitwolf“

In Rimpar wird nach dieser Saison die Mauer fallen. Max Brustmann, genannt „The Wall“, gab am gestrigen Mittwoch sein Karriereende als Handball-Torhüter nach dem Ende der Saison 2019/20 bekannt (wir berichteten in unserem Newesticker Sport). Zukünftig möchte er sich intensiver seiner Familie widmen, mit Frau Christel erwartet er sein zweites Kind.

In den vergangenen sechs Jahren in der zweiten Handballbundesliga galt der mittlerweile 37-Jährige stets als großer Rückhalt und wichtiger Leader auf und neben dem Platz – den Statistiken nach gehörte er immer zu den Besten seiner Zunft im deutschen Handball-Unterhaus.

Oft fiel im „Handballdorf“ das Wort „Lebensversicherung“, wenn Brustmann mal wieder zu Höchstform auflief. Nun werden die DJK Rimpar Wölfe mit ihm nach dieser Spielzeit eine weitere Vereinslegende verlieren. Bereits 2017 hingen Stefan Schmitt und Sebastian Kraus ihre Handballschuhe an den Nagel. Drei Jahre zuvor hörte mit Daniel Sauer der erste große Spieler der „goldenen Generation“ auf. Sauer, der heute Vorstandsvorsitzender und Präsident des Fußballdrittligisten FC Würzburger Kickers ist, ist sich sicher, „so emotional Max Spielweise auf dem Feld ist, so emotional wird auch sein Abschied“. Sauer und Brustmann können nicht nur auf gemeinsame legendäre Jugendmeisterschaften zurückblicken, sondern auch auf den sensationellen Aufstieg 2013 in die 2. Bundesliga.

Seit den Minis dabei

„Max ist ein klasse Typ“, sagt Sauer über Brustmann, der bereits seit den Minis im Verein dem Ball hinterher hechtete. Großen Respekt hat der ehemalige Bundesliga-Spieler auch vor den sportlichen Leistungen Brustmanns: „Mit welcher Konstanz er jahrelang auf höchstem Niveau in der 2. Liga gespielt hat, ist beeindruckend.“

In der 1. Liga, dort wo Sauer sieben Jahre lang als harter Verteidiger beim HBW Balingen-Weilstetten berüchtigt war, hätte es auch Brustmann hin schaffen können. Ein sportlich und finanziell lukratives Angebot vom TVB Stuttgart lehnte Brustmann vor vier Jahren, nachdem er zum besten Schlussmann der 2. Liga gewählt wurde, allerdings ab. Sein berufliche Karriere als Berufsschullehrer ging seinerzeit vor – und natürlich seine große Verbundenheit zur DJK. Beim Heimatverein ist man stolz auf einen der prägensten Spieler der Klubhistorie, betont Wölfe-Geschäftsführer – aller Wehmut zum Trotz: „Noch bis zum Ende der Saison können wir uns freuen, einen der besten Torhüter der Liga bei uns zwischen den Pfosten zu haben und bei seiner Abschiedstour begleiten zu dürfen. Es ist uns eine Ehre und etwas ganz Besonderes, ihn bei uns zu haben.“

Für Sauer keine Überraschung

Überraschend kam das bevorstehende Karriereende innerhalb des Klubs freilich nicht, erklärt Roland Sauer, der zwar für ein exzellentes Verhandlungsgeschick bekannt ist, aber im Fall Brustmann nun auch keine neuerliche Verlängerung bewirken konnte: „Bereits im vergangenen Jahr, bei seiner Vertragsverlängerung hat Max mich darauf hingewiesen, dass dies seine letzte Saison sein wird. Leider ist am Ende der Saison seine Entscheidung unumstößlich. Es wird schwer bis unmöglich, einen Torhüter mit seinen Qualitäten zu finden. Die Abwehr wird ohne ihn ein anderes Gesicht haben.“

Zum Glück hat man aber im „Wolfsrevier“ schon Erfahrungen mit dem Abschied von Legenden. Bislang gelang es immer, die Mannschaft neu aufzustellen, um weiterhin eine schlagkräftige Zweitliga-Truppe auf die Platte zu schicken. Auch wenn der Verlust der „Mauer“ womöglich die bislang kniffligste Aufgabe für die Wölfe-Macher sein wird. „Ich kann es mir auch noch gar nicht richtig vorstellen. Handball war die letzten 20 Jahre ein riesiger Bestandteil in meinem Leben. Aber alles hat seine Zeit und ich freue mich jetzt auch auf ein Leben ohne Handball“, sagt Brustmann, dem jetzt noch 22 Spiele bleiben, bevor eine großartige unterfränkische Sportlerära ihr Ende findet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019