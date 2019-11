Dietrich trifft, Henn hält

Buchen II – Weinsberg II 26:21

Buchen: Neubauer, Henn (beide Tor), Löffelmann, Dietrich (6/3 davon Siebenmeter), Scholz (3), Engel (5/1), Klein (1), Wawatschek (2), Weis (4), Dosch (2), Ristl (1), Hefner (2).

Die Oberliga-Reserve des TSV Weinsberg war zum Auswärtsspiel in der Handball-Bezirksklasse bei der „Zweiten“ des TSV Buchen zu Gast. Dass dieses Spiel spannend wird, zeigte bereits die Tabellensituation vor dem Spiel: Beide Mannschaften rangierten punktgleich im Mittelfeld der Liga.

Trotz einiger verletzungs- und urlaubsbedingter Absagen, konnte Betreuer Kirchgeßner mal wieder auf eine gut gefüllte Bank zurückgreifen. Durch beherztes Zugreifen in der Abwehr und strukturiertes Angriffsspiel setzte man sich schnell mit 4:1 ab. Im Laufe des ersten Spielabschnitts entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Durch einige unglückliche Aktionen schrumpfte der Vorsprung, und in der 18. Minute gingen die Gäste sogar mit 8:7 in Führung. In einer Auszeit fand Betreuer Kirchgeßner wohl aber die besseren Worte, und so besannen sich die „Grün-Weißen“ auf ihre Stärken und führten zur Pause 14:11.

Die Buchener bauten ihren Vorsprung bis zur 35. Minute noch etwas aus (17:13). Nach einer Auszeit der Gäste kam der Motor des TSV Buchen zum Stottern. Weinsberg glich aus zum 18:18 (42.). Die folgenden Minuten sollte dann den beiden Abwehrreihen gehören. Auf Buchener Seite zeigte zudem Schlussmann Hendrik Henn eine prima Leistung. So dauerte es bis zur 49. Minute bis die Gäste mit 19:18 in Führung gingen. Die Buchener fanden jedoch so langsam wieder die Lücken in der Gästeabwehr und so konnte man trotz Unterzahl auf 22:20 nach 55. Minuten wegziehen. Hinten entschärfte Henn noch zwei weitere Strafwürfe der Gäste und seine Vordermannen spielten Routiniert „ihren Stiefel“ herunter.

So schimmerte dank einem guten Schlussspurt das durchaus verdiente 26:21-Endergebnis von der Hallenuhr. chk

