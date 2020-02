Dieser Gegner will den Titel

Nach der kurzen Fastnachtspause nimmt der Spielbetrieb in der Handball-Badenliga am kommenden Wochenende wieder Fahrt auf. Für den TV Hardheim bestreitet den 19. Spieltag mit einem Auswärtsspiel in Heidelsheim/Helmsheim. Diese Partie wird zu einem echten Gradmesser für den derzeitigen Tabellenachten aus dem Erftal, denn schließlich sind die Gastgeber Tabellenzweiter und rechnen sich immer noch eine kleine Chance um die Titelvergabe aus. Mit nur 407 Gegentoren gilt die Abwehr als Prunkstück der Liga und damit kann man sich bereits ausrechnen wie schwer diese Begegnung wird.

Bereits im Hinspiel musste der TVH ganz deutlich die Segel streichen und verlor mit elf Treffern Unterschied. „Wir fahren zwar klar als Außenseiter nach Heidelsheim, aber kampflos werden wir uns nicht ergeben“, äußert sich Hardheims Coach vor der Begegnung am Samstag und ergänzt: „ Wir wollen uns taktisch zum letzten Auswärtsspiel in Viernheim deutlich steigern. Im Hinspiel waren wir in der Abwehr viel zu brav, haben 36 Gegentore kassiert, das wollen wir deutlich besser machen und das Spiel so lange wie möglich offen gestalten. Vielleicht kommt am Ende noch etwas Glück dazu und wir können was mit nach Hause nehmen.“ Auf dem Hallenparkett muss sich der TVH zuerst einmal auf sein spielerisches Potenzial besinnen, und damit hat man in der Vergangenheit durchaus schon Gegner geschlagen die zum hohen Favoriten erklärt worden waren.

Die Spielgemeinschaft wird sich in eigener Halle keine Blöße geben und alles daran setzen, die Punkte da zu behalten. Mit Benjamin Boudgoust, Julian Hörner, Michael Förster, Jakob Fassunge und Stephan Keibl haben die Gastgeber gleich mehrere „Scharfschützen“ in ihren Reihen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020