Die Siegesserie soll jetzt nicht abreißen

Nach zwei Siegen in Folge erwartet die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr in der Grünewaldhalle die HSG Ettlingen/Bruchhausen. Die Gastgeber haben nach einem kleinen Durchhänger rechtzeitig ihre Form wiedergefunden und aus den letzten vier Partien sechs Punkte eingefahren. Gleichzeitig konnte sich das Keupp-Team dadurch mit nun 8:14 Zählern etwas von den Abstiegsrängen in der Verbandsliga absetzen. Für die Moral der Mannschaft besonders wichtig war dabei der 31:27 Sieg letzte Woche in Langensteinbach. Auch ohne Florian Brezina, Dominik Gärtner, Felix Rother und Carlo Hartnagel, dafür mit Trainer Martin Keupp als Spielgestalter auf dem Parkett, zeigten die „Grün-Weißen“ eine überzeugende Leistung, die für die kommenden Aufgaben Mut macht.

Positive Auswirkungen auf das Spiel der Taubertäler hat seit 14 Tagen auch das Mitwirken des lange verletzten Goalgetters Viktor Bodo´. Nach knapp sieben Monaten „Zwangspause“ ist er natürlich noch nicht ganz im Vollbesitz seiner Kräfte, aber allein seine Präsenz auf dem Spielfeld zeigt Wirkung und macht die Kreisstädter für jeden Gegner unberechenbarer. Dennoch dürfen sich die Gastgeber am Sonntag nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Auch wenn der Gegner als Tabellenletzter anreist, wird die Begegnung sicher kein Selbstläufer.

Ettlingen/Bruchhausen ist eine handballverrückte Spielgemeinschaft aus der Region Karlsruhe, die bereits ihre vierte Verbandsligarunde bestreitet. Zwei Jahre mischten die Gäste recht unspektakulär im Mittelfeld der Tabelle mit, in der Saison 2017/18 nisteten sie sich allerdings im vorderen Drittel ein. Doch in der aktuellen Runde lief bei Ettlingen noch nicht viel zusammen. Mit einem Sieg und 10 Niederlagen liegen die Gäste am Tabellenende.

Die Heimmannschaft sollte dennoch nicht den Fehler begehen, diesen vermeintlich leichten Gegner zu unterschätzen. Das Team aus dem Kreis Karlsruhe hat sich in der laufenden Runde personell verstärkt, was die zuletzt erzielten knappen Resultate verdeutlichen. Das macht die Aufgabe für die Gastgeber sicher nicht einfacher.

Dennoch kommt den „Grün-Weißen“ natürlich die Favoritenrolle zu, auch wenn das Trainerduo Keupp personell nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Verletzungsbedingt fehlen wird voraussichtlich weiterhin Dominik Gärtner und eventuell auch Felix Rother (Handprellung). Aber für den Notfall könnte sich auch Trainer Martin Keupp wieder ein Trikot überstreifen.

