Die SG kommt gleich mit dem Party-Bus

Platzt am Samstag endlich der Knoten? Diese Frage beschäftigt derzeit alle Handballfans des TV Hardheim die immer noch auf die ersten Punkte warten. Vier Spiele – vier Niederlagen, so die nüchterne Bilanz vor dem fünften Spieltag am kommenden Samstag gegen die Spielgemeinschaft Heidelsheim/Helmsheim. Nach drei Auswärtsspielen in Folge dürfen sich die Zuschauer wieder einmal auf ein Heimspiel in der Walter-Hohmann-Halle freuen und hoffen dabei auf eine Wende.

Denkbar knapp

Bei näherer Betrachtung der Spiele kann man im Lager des TVH durchaus zufrieden sein mit den gezeigten Leistungen, denn alle drei Niederlagen in der Fremde waren denkbar knapp wie auch die letzte Begegnung in Oftersheim als man nach toller Aufholjagd abermals nicht belohnt wurde und letztlich wieder ohne Punkt nach Hause fuhr.

Trotz diesem erneuten Rückschlag will man den Kopf nicht hängen lassen und schon am Samstag wieder alles geben um den ersten Sieg einzufahren. Mit der SG Heidelsheim/Helmsheim kommt eine Mannschaft, die sich bisher ganz gut geschlagen hat. Nach zwei Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage steht das Team von Gästetrainer Roni Mesic derzeit auf dem vierten Tabellenplatz und könnte mit einem weiteren Sieg bereits ganz oben anklopfen. Nach dem überzeugenden Sieg gegen Leutershausen II war der Gästecoach auch sehr zufrieden mit seinem Team. Vor allem die kämpferische Leistung seiner Mannschaft hat ihn überzeugt und damit fährt man mit einem guten Gefühl nach Hardheim. „Wir fahren mit dem Party-Bus nach Hardheim, denn Hardheim ist nur einmal im Jahr“, so die Ankündigung des Vereins möglichst viele Fans zu bewegen die lange Reise ins Erftal anzutreten. Dieses bunte Fahrzeug ist wahrlich eine Augenweide und erregt überall, wo es „anlegt“, ein großes Aufsehen.

Auf Hardheimer Seite möchte man in eigener Halle alles dafür tun, den Gästen möglichst die Party-Stimmung zu versalzen. Dafür hat Hardheims Coach Lukas Dyszy in dieser Woche alles unternommen, seine Mannschaft entsprechend auf die Partie einzustellen und seinen Spielern etwas den Erwartungsdruck der eigenen Fans zu nehmen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, schließlich erwarten die Fans nach vier Niederlagen endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis.

Zumindest kann Hardheims Coach Lukas Dyszy am fünften Spieltag personell wieder aus dem Vollen schöpfen und damit sind die Voraussetzungen für einen Erfolg gegeben.

Dennoch wird auch diese Partie ein ganz schwerer Brocken für den TVH, der sich nicht die Spielweise des Gegners aufdrängen lassen darf, sondern sich auf seine eigenen Stärken besinnen muss, um mit seinem Tempospiel erfolgreich zu sein. Bei einem Sieg könnte der TVH die Rote Laterne an den TSV Viernheim abgeben, der in seiner Partie bei der TSG Pforzheim ebenfalls eine schwere Aufgabe zu lösen hat.

Angepfiffen wird die Partie um 19.30 Uhr in der Walter-Hohmann Halle in Hardheim.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019